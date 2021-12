Biden ira mercredi dans le Kentucky, frappé par des tornades historiques

Le président américain Joe Biden se rendra mercredi dans l'État du Kentucky, où au moins 64 personnes sont décédées après des tornades historiques, a annoncé lundi la Maison Blanche.

M. Biden se rendra à Mayfield et Dawson Springs, villes durement frappées par ce phénomène météorologique extrême, pour "évaluer les dégâts", d'après un communiqué.

ne trentaine de tornades ont déferlé vendredi soir sur plusieurs États du sud et du centre des Etats-Unis et fait 78 morts, selon un bilan provisoire. En plus des victimes dans le Kentucky, 14 morts ont été enregistrés dans le Tennessee, l'Illinois, le Missouri et l'Arkansas.

Joe Biden a déclaré dimanche l'état de catastrophe majeure dans le Kentucky, permettant de débloquer davantage d'aide fédérale. Il avait auparavant déploré "l'une des séries de tornades les pires" de l'histoire du pays et qualifié leurs ravages d"inimaginable tragédie".