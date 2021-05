Il y a 200 ans, sur l’île hostile et perdue de Sainte-Hélène, au milieu de l’océan Atlantique, s’éteignait l’un des personnages les plus marquants de l’Histoire. Des plus controversés aussi, Napoléon Bonaparte. Hommes aux multiples facettes, Bonaparte fascine autant que Napoléon rebute et les voix dissonantes s’élèvent de plus en plus contre le "petit caporal" devenu Empereur.

Ordonnateur d’une France moderne et contemporaine pour les uns, despote cynique pour les autres, l'"Aigle" et ceux qui le portèrent au pouvoir, ont toujours eu pour ambition de remettre de l’ordre dans cette nation tourmentée sous l’Ancien Régime et plongée dans la désorganisation et l’instabilité après la Révolution de 1789. Une tâche titanesque que la reconstruction de l’Etat français, qui ne se fit pas sans mal.

Quinze ans d’une vertigineuse épopée. Quinze années au cours desquelles le Premier consul Bonaparte réorganise et centralise (certains diront confisque) les pouvoirs, assoit son autorité et celle de son gouvernement, se fait sacrer Empereur et réforme en profondeur les institutions politiques et sociales. Quinze années aussi au cours desquelles celui qui deviendra Napoleon 1er n’aura de cesse de faire la guerre pour asseoir la paix, sa paix. Une stratégie belliciste sur le plan extérieur qui empêchera Napoléon de réellement jouir de ses victoires sur le plan intérieur.

Plongée au cœur de la personnalité ambivalente de cet animal politique, mégalomane, brutal, stratège hors pair, sanguinaire, terriblement moderne et cruellement ambitieux. Portrait en clair-obscur (pour rejoindre le chapitre désiré, cliquez sur le livre correspondant).