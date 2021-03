BFMTV sur Twitch : carton rouge pour les internautes

BFMTV s’est lancé sur Twitch, une plateforme de streaming interactive très prisée, ce mercredi soir, à l’instar d’autres grands médias français. Mais la journaliste de la chaîne d’info en continu française s’est retrouvée au milieu d’une déferlante d’insultes et autres commentaires sexistes. Franchement je kiffe le live merci BFMTV d’avoir débarqué sur la plateforme mais possible de demander à la streameuse de montrer un téton ? Rien qu’un je vous en conjure pitié Voilà le genre de commentaire que l’on pouvait retrouver dans l’espace tchat du stream de BFMTV ce mercredi soir sur Twitch (propriété d’Amazon). A l’instar du désormais célèbre journaliste streamer Samuel Etienne avec des lives quotidiens sous forme de revues de presse nommées " La matinée est tienne ", la chaîne française d’info continue s’est lancée sur Twitch avec un live stream présenté par Margaux de Frouville, la cheffe du service santé. Il s’est tenu devant pas moins de 22.000 internautes sous forme de question-réponse au sujet du Covid-19. Problème : les commentaires n’ont pas été modérés, ce qui a laissé place à des messages hostiles et souvent insultants et sexistes qui défilaient à tout vitesse dans le tchat.

Je lis beaucoup de commentaires négatifs sur cette initiative.

Je crois qu'il ne faut jamais juger avant d'avoir regardé.

Bonne chance à mes confrères dans cette aventure, je vous regarderai, j'ai annulé mon aqua-poney ????????????‍♂️ de 18H. https://t.co/XxyB0zxNYs — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) March 3, 2021

Il faut rester humble et s’adapter à chaque plateforme Julien Melcarek est le directeur des rédactions digitales de BFM, c’est lui qui est en charge du lancement de la chaîne sur Twitch , il nous explique l’ambition de BFM sur la plateforme : " C’est la même démarche qu’avec chaque réseau social, il faut rester humble et s’adapter à la grammaire de chaque plateforme. C’est une nouvelle façon d’exercer notre métier, on teste des choses et on les modifie au fil du temps. L’usage de Twitch s’élargit au-delà du gaming. On a regardé beaucoup de streams afin d’être au plus près de ces codes-là : jouer le jeu de la communauté, répondre aux questions sans plateau et avec une bonne qualité du son. Le direct et l’interactivité, c’est ce qui représente BFMTV. " Certains internautes et habitués de la plateforme ont vu l’arrivée de BFMTV sur Twitch comme un signe d’opportunisme de la part de la chaîne. D’autres ont une certaine rancœur à l’égard des médias traditionnels qui ont souvent parlé du streaming et du gaming avec mépris. " J’espère que ce sera un flop total ", " cassez-vous " pouvait-on lire sur Twitter à l’annonce de l’arrivée de la chaîne sur la plateforme. C’est pourquoi pendant que certains internautes posaient des questions autour du sujet à la journaliste, d’autres n’ont pas hésité à troller en écrivant des propos obscènes et misogynes envers la journaliste. Cette dernière a fait preuve d’un professionnalisme remarqué sur les réseaux.

Plusieurs streamers ont reconnu et condamné le " harcèlement massif " qu’a subi la journaliste. Le célèbre streamer politique Jean Massiet a tweeté : " La journaliste Margaux de Frouville fait un travail exceptionnel dans un contexte dégueulassement difficile. Vraiment bravo à elle "

On peut être sceptique sur notre arrivée sur la plateforme, mais les dérapages sont inacceptables Julien Melcarek nous explique ce qu’il s’est passé : " On s’attendait à un bizutage car nous sommes leader sur l’info donc nous cristallisons les critiques mais on ne s’attendait pas à une bande de trolls organisée par des forums. Ce qui me gêne c’est d’avoir lu des commentaires violents et misogynes. On peut être sceptique sur notre arrivée sur la plateforme, mais les dérapages sont inacceptables. " Il indique néanmoins qu’il y a eu beaucoup de questions intéressantes sur l’épidémie et que le live prévu pour 30 minutes avait duré plus d’une heure. Un live perturbé par les trolls Le forum " 18-25 " qui organise des attaques par de nombreux internautes en même temps sur une même cible (influenceur, streamer, média,…) pourrait aussi être une des cause de cet acharnement comme le rapporte Le Figaro : " Derrière ce flot d'injures, on soupçonne l'influence du forum jeuxvideo.com, qui s'est mobilisé dès mardi. La discussion sur ce forum a été très vite clôturée par les modérateurs " C’est comme ça que plusieurs spectateurs ont tenté d’interrompre la diffusion du live en prétextant de faux bugs techniques en faisant croire qu’ils avaient un " écran noir " ou que le son " allait parfaitement bien " lorsque le son d’un intervenant ne fonctionnait pas. Les modérateurs jouent un rôle central lors de la diffusion d’un direct sur Twitch. Le " mode lent ", qui a pour but de ralentir l’affichage des messages du tchat avait été activé par BFM mais cela n’a visiblement pas suffit à arrêter le déferlement de dizaines de commentaires chaque seconde.

" Le streamer peut nommer des modérateurs qui vont suivre le live et qui vont avoir le pouvoir le bannir les internautes qui ne correspondent pas aux règles de Twitch. Il y a également des filtres dans les paramètres. ", nous explique le journaliste David Barbet de La Une et Vivacité qui a lancé sa chaîne Twitch avec l’ancien présentateur de Motus, Thierry Beccaro. Selon la chaîne BFM TV, il y avait une double modération automatique en collaboration avec Twitch, composée de 4 à 5 modérateurs. La modération a visiblement été dépassée par les 20.000 streamers viewers et les commentaires malveillants. Twitch, le nouvel eldorado des médias Après Facebook, Instagram, Snapchat ou plus récemment Tikok , c’est donc Twitch la plateforme dédiée initialement aux stream de jeux vidéo qui attire pour son public : la tranche des 18-35 ans, qui représente 55% des utilisateurs. De la même manière que BFMTV TF1 ou encore Arte qui tentent de s’y faire une place. Cette plateforme a pour intérêt l'interaction avec son public via le tchat en direct. L’authenticité et la spontanéité des échanges entre streamers et viewers met l’internaute à une place centrale, ce qui différencie Twitch des autres plateformes. Une démarche utile pour les médias qui peuvent s’adapter et répondre aux attentes de leur audience. Plateforme consacrée initaielment au "gaming" (monde du jeu vidéo), les contenus de Twitch se sont diversifiés (musique, cuisine, sport,…). Les pionniers français sont Jean Massiet ou Hugo Travers qui rassemblent une large audience autour de leurs sujets d’actualité ou politique. Dans une interview accordée à Vanity Fair , le journaliste streamer Jean Massiet explique : " une grande partie des médias a fait l’erreur de considérer Twitch comme une plateforme de diffusion. Ça ne peut pas marcher si tu ne conçois pas un programme pensé pour Twitch. " Il faut donc maîtriser les codes, Twitch étant une plateforme avec univers spécifique, une ambiance très décontractée avec ses blagues et son langage. Avec Twitch on n’est pas dans l’esprit de la télé Selon David Barbet, avec Twitch, on n’est pas dans l’esprit de la télé : " Les médias peuvent venir sur Twitch mais il ne faut pas retransmettre la même chose qu’à la télé. Il faut arriver avec un produit Twitch c’est-à-dire parler sans limite de temps, sans conduite, sans plateau professionnel, il ne faut pas de grands moyens. Les réactions à des émissions en direct, il y a Twitter pour ça. Twitch c’est la plateforme qui permet de parler aux gens de manière spontanée et naturelle. "

Pour Julien Mielcarek , l’essence de Twitch ce sont des streamers qui commentent des évènements en direct. " On va faire pareil. On va prendre un évènement et le commenter avec la communauté avec un ton différent de l’antenne, on va utiliser Twitch pour faire remonter en plateau les questions de la communauté. C’est en cela que c’est très utile car on peut interagir sur des problématiques de fond. " Marine Le Pen streamée sur Twitch le 11 mars BFM ne compte cependant pas en rester là : le 11 mars prochain à 21h, les 30.000 abonnés de la chaîne Twitch de BFMTV pourront découvrir les journalistes Matthieu Croissandeau et Fabien Randrianarisoa qui commenteront en direct l’émission " Face à BFM " qui reçoit Marine Le Pen. Là aussi, cela risque d’enflammer la toile. Le directeur des rédactions digitales de BFM TV nous indique qu’il y aura un renforcement de la modération automatique en lien avec Twitch pour les prochaines lives, le tchat ne sera pas forcément toujours affiché sur la vidéo. Les prochains numéros de " Face à BFM " seront également disponibles en stream sur la plateforme ainsi que la matinale " Première édition " présenté par le reporter Cédric Fraiche. Twitch est donc une opportunité d’accéder à une audience jeune sur une des plateformes leader en termes de live vidéo. Mais pour s’y faire une place, il faut comprendre les codes de la plateforme afin de ne pas froisser les habitués du streaming, ce qui n’est pas toujours chose facile.