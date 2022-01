Besoin de vacances ou d'un jour de repos en 2022 ? Voici la liste des congés scolaires et jours fériés

Au programme de cette année, dix jours fériées légaux. Mais après le nouvel an, il n'en reste plus que neuf.

Alors que certains ont profité de la fermeture des écoles une semaine plus tôt pour partir en vacances , d’autres rêvent d’échapper à la morosité ambiante. Mais quand tombent les jours fériés légaux et les congés scolaires en 2022 ? Voici de quoi prévoir vos prochaines escapades.

Les congés scolaires en 2023

En 2023, l’année scolaire s’achèvera non plus le 30 juin, mais le vendredi 7 juillet 2023. Les vacances d’été, de la maternelle jusqu’en fin de secondaires, seront ainsi raccourcies, tandis que les congés de Toussaint et Carnaval seront doublés.

(sous réserve du vote de l’avant-projet de Décret relatif à la réforme des rythmes scolaires par le Parlement)