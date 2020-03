Bertrand Piccard sur la crise du coronavirus : "Pour économiser un tout petit peu d'argent, on délocalise"

Bertrand Piccard est également psychiatre. Et pour lui, il ne faut surtout pas se projeter dans l’avenir. "Il faut vivre dans l’instant présent. Il faut se connecter à soi-même, sur sa sensation d’exister dans son corps, dans la sensation du moment présent, dans ce qu’on fait, dans ce qu’on pense, dans ce qu’on dit aux autres, dans ce que les autres nous disent. Et ce qui est assez spectaculaire quand on arrive à faire ça, c’est que le temps ne compte plus. En fait, on se déplace avec le temps et tout à coup, quand c’est fini, on est tout surpris que le confinement soit terminé."

La pandémie de coronavirus frappe la planète tout entière. Il y a 20 ans, l’aéronaute Bertrand Piccard, effectuait à bord du ballon Breitling Orbiter 3 un tour de ce monde aujourd’hui malade d’ un virus d’un nouveau genre . Un virus qui chamboule nos repères, interroge sur nos habitudes d’hier et d’aujourd’hui. Un virus qui nous oblige à nous confiner par exemple. "Ce qui risque de rendre fou, c’est de se projeter dans le futur, d’essayer de compter les jours jusqu’à la fin du confinement et de se réjouir que ce soit fini. Ça, ça peut rendre fou", commente l’explorateur suisse, invité par Skype ce vendredi du "6-9 Ensemble" de La Première et Vivacité.

A l’inverse, "la meilleure manière de baisser le CO2, de protéger l’environnement et de diminuer la pollution, ce n’est pas de détruire l’économie, mais c’est au contraire de remplacer toutes les infrastructures inefficientes, démodées, archaïques et polluantes par des nouvelles infrastructures qui sont modernes, qui sont propres, qui protègent l’environnement et en même temps qui créent des emplois et qui font du profit. Et ça, c’est le marché industriel du siècle, c’est de se mettre dans une situation d’énergies renouvelables, d’efficience énergétique, d’économie circulaire, de gestion de déchets. Tout ça, c’est bon pour l’économie et c’est bon pour l’environnement."

"C’est très paradoxal. Aujourd’hui on voit que les émissions de CO2 baissent de manière spectaculaire, mais pour ça, les gens se disent qu’il faut mettre l’économie à zéro. Il faut couper, il ne faut plus bouger, il ne faut plus d’avions, il ne faut plus d’industrie, il ne faut plus de consommation. Le message est donc très mauvais", selon Bertrand Piccard. La décroissance ne doit pas signifier à ses yeux "protection de l’environnement".

Bertrand Piccard réside en Suisse, où le confinement n’est pas obligatoire. Mais il reste malgré tout à la maison, lui et sa famille. Pour supporter cette période , il utilise l’autohypnose. "Les techniques d’auto-hypnose consistent à découvrir en soi ce qu’on appelle la safe place. La safe place, c’est l’expérience intérieure de sécurité, de confort, quelque chose qui nous rassure, quelque chose qui nous permet de nous sentir bien. Et c’est quelque chose qu’on doit reproduire, c’est une image d’où on vient, c’est un son, c’est une position, ça peut être l’énergie de la respiration, c’est-à-dire tout ce qui nous permet de nous connecter à soi-même dans un monde qui est en fait un monde de dispersion. On a l’habitude de vivre à l’extérieur de soi-même. L’expérience actuelle doit nous permettre de vivre également à l’intérieur de soi-même."

Des crevettes décortiquées à l’autre bout du monde : "aberration"

La délocalisation a permis aux grands groupes d’économiser de l’argent mais aussi de se mettre "entièrement en dépendance d’autres pays. Et vous avez vu ce qui s’est passé quand la Chine a atteint le pic du confinement", demande Bertrand Piccard. "On n’arrivait plus à s’approvisionner en Europe. Et tout ça, c’est par avarice, c’est par appât du gain. Cette délocalisation permet aussi à des produits, et même à des animaux vivants ou à des animaux morts, de faire plusieurs fois la navette avec l’autre bout du monde, parce qu’on va les abattre quelque part d’autre, les crevettes sont décortiquées ailleurs que là où elles sont pêchées et elles sont mises en réfrigération encore ailleurs. C’est une aberration."

Identifier des solutions technologiques

Bertrand Piccard en est convaincu: la protection de l’environnement peut être rentable. "C’est sûr qu’aujourd’hui on ne va pas pouvoir mettre une taxe sur le CO2 des avions. Et ça, c’est négatif. […] Aujourd’hui, l’économie, quand elle diminue, quand elle s’écrase et que les gens commencent à perdre leur travail, l’environnement va mieux. Et c’est un super mauvais message. Nous, ce qu’on fait à la Fondation Solar Impulse, c’est exactement le contraire. On est en train d’identifier des solutions technologiques — des systèmes, des produits, des matériaux, etc. — qui sont capables de protéger l’environnement de façon financièrement rentable. Et c’est ça qu’on veut utiliser."

Des collaborations sont en place avec des institutions publiques belges : la Ville de Bruxelles, la Wallonie… But : "Mettre en avant les entreprises belges qui sont capables d’offrir ce genre de solutions. Et on amène aussi en Belgique ce qu’on a trouvé comme solutions ailleurs dans le monde. C’est ça qu’il faut montrer, que la protection de l’environnement peut être rentable. Il n’y a pas besoin de casser l’économie pour protéger l’environnement."