Berchem Sport suspend (provisoirement) l'obligation pour les joueurs de se doucher nu

Le club de football Berchem Sport suspend ce vendredi (provisoirement) la règle selon laquelle il est obligatoire de se doucher nu, selon Gazet Van Antwerpen. Le fait que huit jeunes joueurs n'avaient pas été autorisés à s'entraîner car ils refusaient de se doucher nu avait créé une polémique.

Jeudi soir, il y a eu des discussions entre la direction du club et un certain nombre de parents. Là, il aurait été décidé de ne pas appliquer la règle dans les deux prochaines semaines. Toutefois, Berchem Sport ne souhaite pas le confirmer explicitement. "Il y a eu suffisamment d'agitation et cela concerne en définitive les enfants et leur vie privée", a déclaré Dirk Lambrechts, directeur général de l'Académie de la jeunesse. "Des consultations suivront et nous verrons ce qui sortira dans quelques semaines."