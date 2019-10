Benjamine Bovy: "Michel Lelièvre a fait un gros travail sur lui-même, il a mûri et est prêt à réintégrer la société"

Lundi, le tribunal de l’application des peines (TAP) a accédé à la demande de libération conditionnelle de Michel Lelièvre, assortie d’une série de conditions. Associé à jamais dans l’esprit de la population à Marc Dutroux, avec lequel il a collaboré pour l’enlèvement de Sabine, Laëtitia, An et Eefje, l’homme a été condamnée à 25 ans de prison en 2004.

Derrière ce cas, c’est le débat sur la liberté conditionnelle qui est posé. La réinsertion est-elle réellement possible pour de tels détenus ? Benjamine Bovy, l’avocate de Michel Lelièvre était l’invitée de La Première mardi matin pour répondre à cette question.

Il est parfaitement conscient que ce qu’il a fait est abominable. C’est d’ailleurs le terme qu’il utilise

Selon elle, Michel Lelièvre est prêt à sortir de prison. "Il y a vraiment eu tout un chemin au travers de l’incarcération. Depuis quelques années, il a un suivi psychologique tout à fait particulier et il a noué une vraie accroche avec une psychologue. Il a fait un gros travail sur lui-même, ce qui n’est pas évident de regarder l’horreur des faits qu’il a commis. Il est parfaitement conscient que ce qu’il a fait est abominable. C’est d’ailleurs le terme qu’il utilise. Je crois qu’il a mûri avec ce suivi et qu’il est prêt maintenant réintégrer et à aborder l’extérieur."

L’avocate, tout comme le tribunal, trouve que l’homme n’est plus dangereux pour la société. "Les détenus font l’objet d’évaluations régulières par les services psychosociaux internes aux prisons. Dans le cas de Michel Lelièvre, on a relevé une vraie évolution dans son chef, ce qui a amené le tribunal à considérer qu’il est aujourd’hui suffisamment contrôlé. S’il était apparu encore dangereux pour la société, le tribunal ne l’aurait pas libéré."

Monsieur Lelièvre a un profil particulier, ajoute-t-elle. "Tout le monde s’accorde à dire que s’il n’avait pas fait la connaissance de Marc Dutroux, il n’aurait jamais commis des faits de cette nature-là. Ce qui ne l’excuse pas et ne diminue pas sa culpabilité. Le premier travail qu’il devait faire lui, c’était de prendre l’homme qu’il était en 1996, de comprendre comment il avait pu en arriver à être cet homme-là et ce qu’il pouvait faire pour ne plus l’être."

"Un arsenal de suivi important"

Une liberté sous conditions donc, mais comment exercer un contrôle là-dessus ? "L’arsenal de suivi est assez important. Des cas comme Lelièvre ou d’autres détenus emblématiques font l’objet d’un suivi particulier. Il va devoir se soumettre à tout contrôle inopiné en matière de drogue et d’alcool. Il y a des gens pour suivre les détenus."

Le tribunal lui donne par exemple un délai de 6 mois pour trouver un logement. Une démarche compliquée à réaliser, face à une opinion publique défavorable, comme cela avait également constaté lors de la libération conditionnelle de Michelle Martin. "C’est un petit challenge. Il y a des agences immobilières qui ont accepté de prendre son dossier. Il y a un parc immobilier avec des logements qui pourraient être potentiellement disponibles pour lui. Mais c’est clair que le nom de Michel Lelièvre fait fuir beaucoup de gens."

Une libération "dans l’intérêt de la société"

A l’heure actuelle, de plus en plus de détenus vont "à fond de peine". Si cela avait été le cas pour Monsieur Lelièvre, il serait libre de toute contrainte. "Dans le prononcé du jugement ils disent que c’est dans l’intérêt de la société de libérer M. Lelièvre de manière anticipée. Le tribunal écrit aussi que l’amener à fond de peine fait qu’on lui ouvrira la porte, qu’il n’y aura aucun contrôle et qu’il est dans l’intérêt de la société d’avoir un contrôle qui va perdurer au-delà de sa date de libération."

Les avocats mettent donc en avant la fonction réparatrice de la prison pour éviter la récidive, dans un climat propice à la remise en question. "Mais on le bafoue tous les jours. L’accompagnement des détenus pour la réinsertion est quasi inexistant. Si le détenu ne se mobilise pas tout seul, il ne se passera pratiquement rien. Ce n’est pas parce que l’administration pénitentiaire est incompétente, mais les psychologues et assistants sociaux sont trop peu nombreux. Et ça, on le dénonce."

Elle insiste : "Pour éviter la récidive, il faut qu’ils aient fait un travail sur eux-mêmes, pour comprendre comment ils ont pu commettre ces actes et aussi qu’ils puissent avoir un meilleur dossier, profil en sortant. Pour moi, en sortant de prison on devrait avoir un diplôme, qu’on ait appris une langue ou autre chose. Mais ce n’est pas la logique actuelle. L’Etat affecte de l’argent pour construire de nouvelles prisons et pour y augmenter la sécurité. Mais le budget formation, accompagnement et éducation est quasiment nul."

La place des familles des victimes et de l’opinion publique

Face à libération conditionnelle, se pose aussi la question de la place des victimes. "Ils ont été invités à l’audience du Tribunal d’application des peines. La libération de Michel Lelièvre est assortie de toute une série de conditions, notamment géographiques, directement liées au souhait des victimes."

Dans ses conditions de libération, on retrouve aussi l’obligation d’indemniser les parties civiles. Michelle Martin, par exemple, devait le faire, cela faisait partie de ses conditions, mais pas un euro n’a été versé aux parents des victimes. "Michel Lelièvre a pu travailler en prison pendant certaines périodes, ce qui lui a permis de déjà indemniser les victimes. Quand il va sortir, il va bénéficier du revenu du chômage, une partie sera affectée à l’indemnisation des victimes."

On parle des familles des victimes, mais est-ce que la société belge de manière générale est prête elle à la libération de Michel Lelièvre ? "Je n’en sais rien, mais le tribunal a estimé que ce n’était pas l’opinion publique qui devait décider de sa libération. La question de la libération ou de la condamnation des gens est une prérogative de l’Etat, à juste titre, pour éviter la passion. On n’est pas capable de juger objectivement quelqu’un quand on est passionné, pris de colère ou d’amour à l’inverse. C’est très bien justement que l’Etat de droit soit fait de telle manière que les juges ont une forme de distance vis-à-vis de tout ça."