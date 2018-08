Bénévoles pour la Croix-Rouge: élément essentiel au bon fonctionnement des festivals

La Croix-Rouge et ses bénévoles sont particulièrement mobilisés cet été avec tous les festivals de musique qui égrènent notre pays. Le dernier en date, le BSF, le Brussels Summer Festival. Les bénévoles ne font évidemment pas que ça et sont des membres indispensables dans une organisation telle que celle des festivales estivaux.

Véronique Guyot, la coordinatrice adjointe du service secours et ambulances de la Croix-Rouge, confirme cette affirmation : "C’est effectivement la majeure partie des intervenants qui sont sur le terrain. Ils sont dans les postes soins, dans les équipes d’intervention à pied qui sont sur tout le festival et dans toutes les actions préventives de secours qu’on a en Belgique".

La plupart des interventions sont dues à des malaises en tous genres provoqués par la chaleur, la déshydratation ou l'abus d'alcool. S'ajoutent à ceux-ci des petits traumas ou autres blessures bénignes.

Des secouristes suffisamment formés

Au total, une centaine de secouristes sont mobilisés par jour sur les cinq jours du festival. "C’est beaucoup, mais ça dépend effectivement du nombre de personnes mobilisées sur un festival", explique Véronique Guyot. Tout dépend du type de public, du nombre de personnes présentes sur place et d’autres facteurs. Au total sur l'ensemble des festivals, plus ou moins 2000 secouristes sont mobilisés.

Les dispositifs sont différents en fonction du festival et de la taille du site. Pour le BSF par exemple, il y a deux postes soins, des équipes à pied dont le but est de relayer éventuellement les victimes et d’être visibles sur le festival. Il y a donc deux objectifs principaux : être visibles pour tout le public et être rapides au niveau de l'intervention. L’organisateur est responsable de son événement, donc il est responsable de tout ce qui peut survenir durant tout son événement. Il a donc effectivement tout intérêt à faire appel à des équipes de secours comme la Croix-Rouge, par exemple.

L’un des gros objectifs de la Croix-Rouge est de bien former ses propres volontaires. 'Ils passent d’abord par les formations classiques, donc brevet européen de premiers secours et brevet en secourisme. Une fois ces deux brevets obtenus, nous avons des tonnes de formations en interne qu’ils doivent suivre continuellement." Un seul et unique but : être suffisamment prêt pour intervenir de façon efficace et rapide.

Un rôle essentiel

Les personnes de la Croix-Rouge présentes sur les festivals sont majoritairement des bénévoles animés par la motivation de se sentir utiles. Mais travailler sur ce genre d’événement permet aussi d'apprendre et de rencontrer pas mal de personnes explique la coordinatrice. Par contre, même si les volontaires sont nombreux, ils ne sont jamais suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes. "On n’a jamais trop de volontaires, jamais trop de bénévoles. On a de plus en plus d’événements sur Bruxelles à couvrir, donc il faut effectivement des bénévoles continuellement."

Mais être secouriste bénévole ne veut pas dire qu'il faut se cantonner aux festivals. D'autres endroits sont en demande d'une aide médicale. C'est notamment le cas des brocantes communales, des 20km de Bruxelles ou des concerts qui se déroulent au Palais 12 à Bruxelles. Plus l'offre culturelle et les événements locaux se multiplient, plus les secouristes sont nécessaires.