Bénédicte enfermée dans son corps, Quentin en état de conscience minimale… plongée dans le monde des patients post-coma

Steven Laureys est un neurologue qui travaille depuis des années sur les personnes qui ont survécu à un coma, il vient recevoir un prix pour les maladies rares soit 1 million d’euros pour poursuivre ses recherches. C’est la première fois que ces personnes qui se trouvent dans des états altérés de la conscience après un coma sont reconnues comme ceux qui souffrent d’une maladie rare. Comme eux, les survivants à un coma sont négligés par l’industrie pharmaceutique, mais aussi par les pouvoirs publics et même les médias. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces patients oubliés et de leurs proches.

Bénédicte communique avec ses yeux

Première rencontre avec Bénédicte Jullien, cette jeune femme va communiquer avec nous grâce à ses yeux. C’est grâce à un regard appuyé sur une tablette à reconnaissance oculaire, qu’elle écrit, sur un clavier virtuel, les mots que l’ordinateur va lire à haute voix : "Je m’appelle Bénédicte et j’ai 38 ans, j’ai aussi deux enfants."

Tétraplégique et muette, elle a fait, il y a 3 ans un énorme AVC. Un accident vasculaire cérébral qui a fait basculer toute la petite famille dans l’inconnu. L’AVC a coupé toute communication entre son cerveau et le reste de son corps en dessous des yeux. "Elle souffre du 'locked in syndrome' : nous lâche Alexandre Origer, son mari.

C’est le syndrome d’enfermement, vous êtes conscient de tout, mais vous êtes enfermé dans votre corps.

Le mari poursuit : "Au début, on ne comprend pas ce qui nous tombe dessus, on nous explique que c’est une pathologie extrêmement rare et en Belgique, il n’existe pas encore d’association de patient, la seule chose que l’on sait, c’est qu’ils sont une petite centaine pour tout le pays. Nous connaissions le monde du handicap, Bénédicte y était éducatrice. Mais ici c’est un handicap très lourd à supporter sur le plan matériel mais aussi humain. On a une infirmière qui vient tous les jours. Elle reste 3 ou 4 heures pour un forfait de 46 euros, elle nous aide beaucoup. Mais elle ne gagne pas sa vie avec nous."

Le couple plaide pour que l’on sensibilise le grand public et que ces patients puissent bénéficier d’un accompagnateur de vie comme c’est apparemment le cas en France ou en Italie.

J’ai besoin d’aide au quotidien

Bénédicte nous livre alors le message qu’elle voudrait faire passer : "Un enfant se blesse, je ne peux pas les prévenir vocalement du danger ni ne peux le soigner. Autre exemple, j’ai froid mais je suis incapable de me couvrir seule. J’ai froid pendant des heures. Comme tous les 'locked in syndrome', j’ai besoin d’aide au quotidien.

Quentin est dans la dernière phase du coma

Les patients enfermés dans leur corps comme Bénédicte ou ceux qui survivent à un coma peuvent se trouver dans différents états de conscience altérée. Nous nous rendons chez Quentin Peeters, grièvement blessé au crâne dans un accident de voiture. Ce survivant au coma est depuis 13 ans dans ce qu’on appelle un état de conscience minimale. "Il est dans ce qu’on appelle la dernière phase du coma, nous explique sa mère Anne. Quentin nous regarde, nous suit du regard, il entend, quand il y a des bruits, il se saisit, il y a une certaine présence. C’est un état avec peu de contact mais une présence. On a dû réapprivoiser notre fils, dans cet état-là car il reste notre enfant."

Les proches n’avaient jamais imaginé que cet état de conscience existait

Les parents avaient beaucoup d’espoir au début. En 2010, au centre de recherche sur le coma de l’ULiège, il avait même appuyé sur un "buzzer" à la demande de la psychiatre, trois fois d’affilée. Mais cela n’est plus jamais arrivé après. Là encore pour les parents, c’est une découverte. Jusqu’à l’accident de leur fils, ils pensaient qu’après un coma, on décédait ou l’on se réveillait, ils n’avaient jamais imaginé qu’il existait d’autres états de conscience. Aujourd’hui, les examens médicaux montrent que le cerveau de Quentin se dégrade. Il y a de moins en moins d’espoir qu’il se réveille.

Vincent Peeters, son père, ajoute : "Aujourd’hui, on s’adresse à Quentin et on aimerait savoir s’il nous reconnaît, est-ce qu’il comprend ce qu’on lui dit. Il y a un dialogue mais cela reste un mystère. Pour nous, il faut que ces scientifiques qui travaillent sur le post-coma poursuivent leurs investigations, c’est très important pour les familles aussi. Il faut chercher des médicaments pour stimuler le cerveau."

Ces patients et ces familles dont on parle si peu dans les médias et que nous avons rencontrés espèrent que ce prix d’un million d’euros plaidera pour une meilleure reconnaissance et surtout fera avancer cette recherche pour stimuler leur cerveau.