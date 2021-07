Belgofolies : des Franco en mode mineur aux côtés des artistes… et des sinistrés

Charles Gardier, le directeur des Francos et des Belgofolies explique que la question s’est posée s’il fallait oui ou non maintenir ce mini-festival dans les circonstances actuelles. Tiraillés, les organisateurs expliquent que deux éléments les ont poussés à ne pas annuler. " Il y a d’abord eu énormément de demandes de la part d’artistes qui nous demandaient ce qu’ils pouvaient faire pour aider les gens et lever des fonds. Et on s’est dit qu’on avait peut-être un rôle à jouer par rapport à cette crise. "

Et on s’est dit qu’on avait peut-être un rôle à jouer par rapport à cette crise.

C’est finalement ce soir que les festivités vont pouvoir débuter en poursuivant le programme initialement prévu jusqu’à dimanche. Avec un menu des plus alléchant : 4 concerts par jour en intérieur et des artistes 100 % belges parmi lesquels Saule, Suarez, Loïc Nottet, Blanche ou encore DoriaD, Hooverphonic et Typh Barrow. " Nous restons toujours aux côtés des artistes, annoncent les organisateurs. En ces temps difficiles, ils ont plus que jamais besoin de soutien : nous maintenons donc les cinq autres jours du festival sans aucune modification. "

Dans la ville de Spa, l’eau s’est retirée et la vie reprend progressivement en musique. Pas de Francofolies au programme cette année, mais des Belgofolies. Des concerts 100% belges et uniquement en intérieur en raison des mesures sanitaires. Les festivitéd auraient dû débuter ce lundi mais en raison des inondations, tout a été retardé. Une date a même été ajoutée le lundi 26 juillet pour un concert de solidarité avec les sinistrés

Maintenir coûte que coûte

Et, selon Charles Gardier, un autre élément a joué. " On s’est également dit que les artistes étaient eux aussi sinistrés depuis plus d’un an avec les mesures covid et que, dans ces circonstances-là, il ne fallait pas qu’un drame en chasse un autre. On a donc décidé de maintenir même si ce sera une édition très particulière. "

Outre le contexte, la configuration est très différente de ce qui se fait d’habitude pour les Francos. " Dans le contexte covid, il n’était pas possible d’organiser les Franco cette année mais on a maintenu des concerts de 500-600 personnes, explique-t-il. Nous voulions marquer notre solidarité en faisant tout de même quelque chose de minimal pour être dans notre rôle avec l’équipe des Francos depuis bientôt 30 ans. "

Malgré cette configuration, tout le monde a répondu présent. " On a demandé à chacune et chacun de s’adapter. On a bien senti que tout le monde avait envie que les choses se fassent. Les artistes voulaient en être, certains n’ont pas hésité à adapter leur spectacle. "