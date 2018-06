Belgocontrol lance une application pour les pilotes de drones

Belgocontrol, responsable de la sécurité de l'espace aérien belge, et la Direction générale Transport aérien, viennent de lancer une application mobile destinée aux pilotes de drones, après avoir lancé le site internet droneguide.be. Cette application a pour but d'informer les pilotes sur les lieux où le vol est autorisé.

Cette application est disponible pour tous les utilisateurs. Dans un deuxième temps, une version à destination des professionnels est prévue.

Sur le site internet droneguide.be, il était déjà possible de vérifier sur une carte interactive les zones où le vol de drone est autorisé en Belgique, que ce soit pour un usage récréatif ou commercial.

Ainsi, il existe de nombreuses zones où le pilotage d'un drone à des fins récréatives (un drone d'un poids maximum de 1 kilo et qui ne vole qu'à maximum 10 mètres de haut) est interdit. C'est le cas dans un rayon de 3 kilomètres autour des aéroports civils et militaires (y compris sur les propriétés privées), et dans les complexes industriels, les installations nucléaires ou encore les prisons. Les endroits forts fréquentés sont également interdits.

De manière générale, piloter un drone n'est autorisé que sur son propre terrain privé. Tout survol d'une autre propriété doit être soumis à autorisation.

Les zones interdites pour un usage commercial sont plus nombreuses que celles pour un usage récréatif.