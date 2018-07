Belgocontrol a résolu son problème informatique, le trafic aérien reprend progressivement

Suite à un problème technique de chargement des données des plans de vol, Belgocontrol a ordonné la fermeture immédiate de l'espace aérien pour une durée indéterminée. Les avions ne pouvaient donc provisoirement plus survoler le ciel belge. Le problème informatique est désormais réparé et l'interdiction de survol a été levée vers 17h30.

"Nous sommes confrontés à un problème de chargement des données lié au plan de vol des avions et c'est pour ça que nous avons dû fermer l'espace aérien. C'est ce qu'on appelle un 'clear the sky', une mesure de sécurité ultime pour garantir la sécurité de tous les passagers", a expliqué à la RTBF Alain Knieks, porte-parole de Belgocontrol.

Cette mesure a été prise peu après 16h. "Tous les techniciens et ingénieurs de Belgocontrol travaillent sur ce problème pour le résoudre de manière durable, le plus vite possible", ajoute le porte-parole.

Bruxelles et Charleroi, principaux aéroports touchés

À Brussels Airport, aucun avion n'a atterri après 16h17 et le dernier départ de Bruxelles a été donné à 16h11 en direction de Turin.

À l'aéroport de Charleroi, 3 vols Ryanair de 189 passagers chacun ont été annulés, un vol a du être détourné et 8 autres ont subi des retards.

Seuls trois vols commerciaux étaient programmés à Liege Airport après la fermeture de l'espace aérien belge. Un vol en provenance de Rhodes a pu atterrir après sa réouverture.

Du côté des aéroports régionaux d'Anvers et Ostende, l'impact de ce problème technique est resté limité. Le nombre de départs et d'arrivées y est toutefois limité. Les passagers patientent dans les bâtiments des aéroports.

Les passagers peuvent se rendre à l'aéroport mais doivent s'informer auprès de leur compagnie aérienne au préalable, indique Brussels Airport.