Belgique-Brésil, la revanche de 2002? "J'ose y croire", répond Robert Waseige

L'ancien coach fédéral Robert Wasseige était l'invité de Matin Première ce vendredi pour parler du grand rendez-vous que toute la Belgique attend : un quart de finale de Coupe du monde contre le Brésil.

Et le Brésil, Robert Wasseige s'en souvient bien. Entraîneur des Diables Rouges de 1999 à 2002, il était sur le banc lors de ce fameux match contre le Brésil en huitième de finale de la Coupe du monde 2002. C'est lors de ce match que le but de Marc Wilmots a été annulé par l'arbitre, le Brésil de Ronaldo avait ensuite balayé les derniers espoirs belges. Le match de ce vendredi a donc une saveur particulière pour l'ancien entraîneur. "Ça me rappelle principalement une accumulation de détails, comme le but annulé, se souvient Robert Waseige. Même s’il s’agissait d’un gros détail". L'heure de la revanche aurait-elle sonnée? "Ce sera peut-être le cas. J’ose y croire, ce n’est pas impossible".

Martinez gère très bien son groupe

Comme Roberto Martinez aujourd'hui, Robert Waseige avait la pression de tout un peuple sur les épaules avant d'aborder ce match contre le Brésil. Une pression qu'il dit ne pas trop avoir ressentie : "On est en plein dans l’action et honnêtement, cela ne m’a absolument pas empêché ou gêné dans mon boulot. Quand vous êtes entraîneur en 3ème division amateur, vous êtes critiqué aussi".

Si des critiques ont été émises par rapport à certaines décisions de Roberto Martinez, Robert Waseige, lui, soutient le coach fédéral. "Je dois dire que plus j’avance, plus mon estime à son égard grandit, avoue le liégeois. Il gère très bien son groupe, il prend des décisions que je n’aurais peut-être pas toutes prises". Quant à son attitude imperturbable au bord du terrain, Robert Waseige y voit "l’attitude d’un coach qui est à la tête de l’équipe depuis cinq ans".

La victoire en huitième de finale contre la Japon, et les matches précédents dans une moindre mesure, a provoqué une immense ferveur populaire en Belgique. Pour Robert Waseige, le football permet parfois d'oublier les problèmes : "Nous sommes dans une période relativement troublée sur le plan politique, ce n’est pas toujours évident. Le football est très rassembleur, c'est un produit rentable sur le plan émotionnel".