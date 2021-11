Belgian Fashion Awards : la liégeoise Justine Gode reçoit le prix du public pour sa marque éthique et responsable

Ce jeudi étaient annoncés les gagnants des Belgian Fashion Awards. La liégeoise Justine Gode a reçu le prix de "Fashion brand of the year" pour sa marque "Imprévu". Une marque qui se dit éthique et responsable.

Cela fait cinq ans que Justine Gode a créé "Imprévu". Un coup de poker pour celle qui avait étudié la gestion. "J’ai eu la chance après mes études d’être engagée dans un groupe textile en tant qu’acheteuse et c’est là que j’ai découvert les coulisses et le fonctionnement d’une multitude de marques. La façon dont on distribue, la façon dont elles produisent et autre. Ça m’a donné l’envie d’apporter ma pierre à l’édifice et de créer ma propre marque", explique Justine Gode.

"Quand j’ai annoncé ça à mes parents il y a cinq ans, ils étaient très surpris. Parce que j’avais une fonction très confortable et c’était aussi un plaisir pour moi d’y travailler. On me demandait si j’étais sûre de vouloir quitter la sécurité pour me lancer là-dedans. Et cela sans savoir du tout si ça allait fonctionner."

Malgré tout, la Liégeoise a tenté l’expérience. Et aujourd’hui, la marque fonctionne bien. "On a une communauté qui est vraiment présente. La femme "Imprévu", c’est une femme qui aime savoir qu’elle achète un produit belge, une marque belge et elle contribue au développement du projet."