Belges de retour de zone rouge: le plus haut taux de positivité parmi les voyageurs revenant du Brésil

De semaine en semaine, le nombre de voyageurs revenant en Belgique depuis une zone rouge ne cesse de diminuer. 150.000 voyageurs étaient rentrés de zone rouge entre le 19 décembre et le 3 janvier, 67.000 entre le 4 et le 10 janvier, moins de 35.000 entre le 11 et le 17 janvier; environ 30.000 entre le 18 et le 24 janvier.

Ce chiffre ne mesure toutefois que les voyageurs ayant rempli un PLF ou Passager Locator Form. Et parmi les tests pour lesquels on dispose d’un suivi, le taux a baissé la semaine dernière: il était de 3% entre le 19 décembre et le 3 janvier, 3,6% entre le 4 et le 10 janvier, et de 4,3% entre le 11 et le 17 janvier, il est de 3,1% pour la période du 18 au 24 janvier.

Sciensano fournit aussi dans son rapport la provenance et le taux de positivité par pays des voyageurs :