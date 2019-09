Belge bloquée en Tunisie à cause de la faillite de Thomas Cook: "On ne sait pas où on va dormir"

De nombreux voyageurs se retrouvent coincés en Tunisie après l’annonce d’annulation de vols de Thomas Cook/Neckermann en provenance de la Tunisie. Elorie Zulian, en vacances à Monastir en compagnie de sa famille belge de neuf personnes, livre un témoignage poignant.

Ce mardi matin, la famille venant du Hainaut, se rend à la réception après le petit-déjeuner où le représentant de Thomas Cook avait une mauvaise nouvelle : "Il nous a dit qu’il ne pouvait rien faire pour nous. Il nous a dit qu’on devait trouver un vol à nos frais et que, si on voulait rester à l’hôtel, ce serait également à nos frais. Thomas Cook est en faillite et il affirme ne rien pouvoir faire pour nous".

La famille a trouvé un autre vol pour mercredi à 300 euros. À neuf personnes, l’addition pourrait être salée : "L’hôtel coûte 31 euros/nuit par personne et il va encore falloir payer le taxi à 9 pour nous rendre dans une ville située à 1h30 d’ici. C’est un sacré budget. On est bloqués, sans argent, parce que nos cartes de banque sont bloquées".

Ce mardi matin, le ministre fédéral des Consommateurs, Wouter Beke (CD&V), a pourtant averti : "Nous entendons parfois des histoires de personnes qui ont été mises sous pression sur place pour payer les hôtels. Ne payez, en aucun cas, des coûts supplémentaires aux hôteliers car ils ne sont pas couverts par le Fonds de garantie."

Cette situation passe mal auprès de la famille hennuyère : "On est très énervés surtout qu’on a un petit bébé d’un an avec nous. On n’a pas prévu de dépenser autant d’argent. En Belgique, Neckermann nous dit de ne rien payer, car notre vol était payé. En Belgique, ils ont la vie facile. Nous, on reste coincés ici", se plaint Elorie Zulian.

La famille, perdue, doit libérer les chambres pour midi : "On doit payer si on veut rester à l’hôtel, sinon, on nous met dehors. On ne sait pas ce qu’on va faire de la journée, ni même où on va dormir."

Pourtant, le représentant de Thomas Cook à l’hôtel avait assuré lundi de ne pas s’inquiéter et que le vol était maintenu. "Au final, on n’a aucune information, on ne sait pas ce qu’on doit faire", conclut Elorie Zulian.