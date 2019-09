"Beaucoup de parents ne font pas encore assez confiance à l'école", pour la directrice d'école Michèle Masil

Ce 2 septembre, c’est la rentrée scolaire pour 900.000 élèves, mais aussi pour plus de 100.000 enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enseignement, un métier en pénurie, qui attire moins. Pourtant, pour Michèle Masil, directrice de l’école Tivoli à Laeken, et dont c’est la 36ème rentrée, être enseignant c’est toujours le plus beau métier du monde.

"C’est toujours un métier passionnant, enthousiaste. C’est un grand jour pour les enseignants, ils vont rencontrer leurs élèves et entamer l’année scolaire avec eux, malgré les mauvaises nouvelles de l’été, notamment sur le climat."

Vision négative du métier d’enseignant ?

Un jeune professeur sur trois démissionne dans les cinq premières années. Mais comment expliquer cela ? "Cela peut être un mauvais choix de la personne au départ. Je pense qu’on ne rend pas compte de ce que c’est une classe tant qu’on n’y a pas vécu quelque temps. Et là, on se réoriente comme beaucoup de jeunes aujourd’hui. Il y a aussi le côté solitude. Il est très important de les soutenir, de mettre en place des tutorats, du travail en équipe, pour que les jeunes soient portés par les plus anciens."

Autres ombres au tableau : la pénurie d’enseignants et des rémunérations peu attractives. "Je n’ai pas envie trop d’en parler, parce que je trouve que ça va. On a de bonnes conditions de travail, il faut rester réaliste. Je crois que c’est plutôt comment le métier est présenté dans la société. Surtout le métier d’instituteur. Encore aujourd’hui, on entend des gens gênés de dire qu’ils sont instituteur. Il y a une vision du professeur qui n’est pas très positive."

Pourtant, à l’origine, le professeur est quelqu’un de respecté. "On a affaire à beaucoup de parents qui sont déçus et fâchés avec l’école. Donc ils ne savent pas donner à leurs enfants un regard positif de l’école, puisqu’ils l’ont eux aussi mal vécu."

Obstacles à la réussite

L’état de santé de l’école en Belgique n’est pas très bon. Tous nos pays voisins font mieux que nous. "Je pense que l’enseignement est bon, mais bon pour les élèves plus performants avec des familles aisées. C’est là que le travail doit être fait dans les années à venir: que l’école s’adapte et soit capable de faire réussir tous les élèves. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Quand on regarde les résultats du CEB de juin, on se réjouit parce qu’il y a 90% de réussite, mais il y a quand même 10% d’échec."

Et si l’enseignement va mal, ce serait, en grande partie, parce qu’il continue de créer des inégalités sociales. Un constat malgré le décret inscription et les réformes, surtout en Région bruxelloise. "C’est aussi souvent lié au quartier. Il y a encore trop d’écoles avec des enfants issus de milieux défavorisés. Il faudrait équilibrer et rendre les écoles plus mixtes."

Des parents avec une vision "trop traditionnelle"

Quels sont les obstacles à la réussite des enfants ? Selon la directrice, c’est d’abord la famille elle-même. "La famille a une vision de l’école qui est la sienne. Or l’école change. Et quand on propose aux parents de supprimer les devoirs, c’est tout de suite un tollé. Alors que nous, on est persuadés que les devoirs ne servent pas à grand-chose. Les devoirs à la maison c’est une tradition, alors que nous, on trouve que la maison a un autre rôle à jouer que d’encore faire l’école. Comme mettre les enfants dans des pratiques sportives, artistiques, culturelle, jouer à des jeux de société.

Il faut leur apprendre à apprendre, à avoir une démarche de réflexion, à se poser des questions, être curieux

Même débat au niveau de la cotation sans point. Les parents considèrent souvent que sans point, il n’y a plus de gage d’évaluation. "Nous à l’école, ça fait déjà longtemps qu’on ne donne plus de points. On y arrive, les parents nous donnent leur confiance. Comme quoi, l’école peut aussi se positionner à un moment donné. Mais pour ça, il faut travailler en équipe et un projet bien construit."

En bref, il y a souvent des freins de la part des parents sur la façon dont l’école doit fonctionner, ils ont une vision très traditionnelle. "Pour certains, plus on donne de la matière aux enfants, plus ils vont réussir. Nous, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, il faut leur apprendre à apprendre, à avoir une démarche de réflexion, à se poser des questions, être curieux. Et ça, c’est un gros changement. Il faut qu’ils fassent confiance à l’école. Ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. Beaucoup de parents ne font pas assez confiance à l’école."

Enseignement et technologie

L’enseignement de manière générale a du mal à s’adapter aux changements de la société, surtout technologiques, puisque tout va très vite. "Il faut préparer les enfants d’une façon plus ouverte. On est face à des enfants qui sont nés avec Internet. Ils trouvent tout sur Internet. Il y a de l’intérêt à leur apprendre comment s’en sortir avec ces savoirs. Et à côté de ça, on est face à des enseignants qui sont nés avant internet. Il faut pouvoir mettre ça ensemble"

Et cela passe aussi par la formation des enseignants, qui est, selon la directrice, à améliorer : "Je trouve qu’ils ne sont pas assez formés. Il y a trop de choses à leur apprendre. Il faudrait aller plus loin dans la formation. Et on ne va pas toujours dans le sens du changement, on est encore trop sur du traditionnel dans la formation des futurs enseignants."

Un changement qui passe aussi par une adaptation du temps passé assis en classe. "On a adapté les horaires du matin. On les accueille. Ils ne sont pas directement face au tableau. Ils ont le droit d’avoir des moments d’ateliers, de groupe, d’échange, pour être plus attentifs après. On sait qu’au-delà de 15 à 20 min les enfants ne sont plus attentifs. On a plus de périodes de 50 min. On a instauré des rituels, ce qui est le rassure, car lui, il a la boule au ventre le matin. L’école doit lui apporter le cadre, la sécurité et la sérénité."