Be My Eyes : être les yeux d’un aveugle via son smartphone (Vidéo)

Et si vous prêtiez vos yeux à un aveugle pendant quelques secondes ? C’est le principe de l’application Be My Eyes, qui met en relation des personnes aveugles ou malvoyantes avec des volontaires voyants, pour les aider dans leur quotidien.

Le fonctionnement est simple. Une fois l’application téléchargée, on s’inscrit en indiquant si l’on est voyant ou non. Les personnes aveugles peuvent ensuite lancer un appel via l’application, lorsqu’elles ont besoin d’aide. Quand la personne malvoyante démarre l’appel, l’application Be My Eyes active la caméra arrière de son smartphone. La première personne voyante qui répond à l’appel voit alors apparaître sur son écran ce que la caméra arrière est en train de filmer, et peut donc aider l’aveugle. Par exemple, pour choisir ses vêtements : « Quand j’ai deux t-shirts identiques que seule la couleur différencie, j’utilise Be My Eyes pour qu’une personne me dise quel t-shirt est de quelle couleur », explique Chris, aveugle. Ou pour lire les ingrédients qui sont indiqués sur un pot de confiture. Tout cela se fait donc à distance, en quelques secondes. « Cela m’apporte vraiment de l’autonomie, je ne dois pas attendre que quelqu’un passe à la maison pour m’aider », confie Chris.

Aujourd’hui, l’application compte plus de deux millions de volontaires inscrits à travers le monde, pour 126.000 aveugles ou malvoyants.