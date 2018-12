Baudour : " Je vis dans l'angoisse qu'il nous retrouve, ma fille et moi " - © Tous droits réservés

Des coups pendant la grossesse

"C’est la maternité qui a donné l’alerte. Ils s’inquiétaient pour moi, et le bébé ", raconte Nathalie. La toute jeune femme ne se rendait pas compte que la situation était grave à ce point. Son corps présentait des bleus à de nombreux endroits, mais elle ne disait rien à personne, elle voulait protéger le papa. "Je l’aime, c’est tout ! Là, pendant que je suis ici, il se soigne. Et on pourra peut-être bientôt vivre tous ensemble, avec le bébé ". "Précarité et violence vont souvent de pair, malheureusement", commente la directrice. " Toutes les mamans hébergées ont des soucis financiers, auxquels se couple souvent de la violence intraconjugale. On voit arriver ces mamans chez nous, avec leurs enfants et parfois une seule valise, qui rassemble la vie de trois personnes ". " On sait qu’à nouveau, on repart à zéro ", poursuit Elodie. " Personnellement, j’ai pu sauver un frigo et une télévision. C’est déjà ça. Tout le reste, c’est perdu. Mais on n’avait pas le choix ! On n’a plus grand-chose et on est pieds et poings liés car tout coûte cher. Ici, on nous aide à redémarrer. On reçoit des choses, on va se fournir au Sac à Dos à Tertre, et on espère un jour avoir un endroit rien que pour nous ".