Bataille des Ardennes : quand les habitants d'Hemroulle donnent leurs draps de lit aux Américains

Il neige beaucoup durant le siège de Bastogne. 18.000 militaires américains et 3.000 civils sont pris au piège, encerclés par les Allemands. Les soldats américains manquent d’équipements et le colonel Hanlon décide de solliciter les habitants qui ouvrent volontiers leurs armoires. Voici la fameuse histoire des draps de lit d’Hemroulle, bien connue des Américains et des Bastognards.

En décembre ’44, les paysages d’Hemroulle, près de Bastogne, sont recouverts de vingt-cinq centimètres de neige. L’hiver est terrible. Les Américains sont habillés de simples tenues kaki rendant visible le moindre de leurs mouvements. "Francis Scott Fitzgerald, bras droit du colonel Hanlon, est venu demander des draps de lit pour faire du camouflage", raconte Robert Remacle, historien local.

Le chef du village, Victor Gaspard, se précipite alors à l’église du village. Il sonne la cloche pour alerter les habitants qui accourent. " Il faut des draps de lit, il faut des draps de lit. Sortez-les des trousseaux de mariage ", s'écrie-t-il. 48 paires de draps blancs sont offertes au colonel Hanlon qui a eu cette idée de débrouille. Les soldats se mettent à couper et à coudre les tissus, pour ouvrir un simple trou et y passer la tête. " Ils les portaient comme des panchos ", précise l’historien.