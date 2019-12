Les enfants de la Bataille des Ardennes: "J'ai récupéré ma poupée mais j'aurais préféré récupérer maman"

Décembre est arrivé sur l’Ardenne avec ses paysages frissonnant aux premiers gels et couvant le souvenir des combats de l’offensive. Depuis, les enfants de la Bataille des Ardennes ont bien grandi, mais leurs peurs, angoisses, souvenirs et anecdotes sont intacts.

Il y a 75 ans débutait la Bataille des Ardennes. Le 16 décembre 1944, Hitler entamait son dernier sursaut guerrier faisant 2500 morts parmi les civils. Ceux qui étaient enfants à l’époque se souviennent aujourd’hui. Nos témoins avaient 8, 10 et 14 ans. Ils ont accepté de nous livrer ces souvenirs qui les ont accompagnés toute leur vie.

Ida Evrard - © RTBF

Ida Evrard, de Petit Thier, avait 8 ans en 1944. Trois mois après la libération, les Allemands sont de retour et s’engouffrent dans les maisons du village, occupant le rez-de-chaussée et reléguant femmes et enfants à l’étage. Ida se souvient : "Mon petit frère José faisait la sieste quand la fenêtre a volé en éclats. Il en avait sur le visage, mais il n’a pas été blessé grâce aux petites médailles du Sacré-cœur que notre maman avait mis à chaque fenêtre".

Des scènes de guerre se gravent à jamais dans la mémoire de la petite Ida et notamment le souvenir déchirant d’un jeune Américain tué devant leur maison par un soldat allemand embusqué. "Le soldat américain était avec un copain. Ils avaient traversé toute la campagne ensemble. C’était triste", raconte-t-elle encore très émue.

Depuis le 23 décembre, le ciel est dégagé au-dessus de l’Ardenne. L’aviation alliée attaque l’arrière des lignes allemandes pour entraver son ravitaillement. Dans une vallée encaissée, Houffalize et La Roche sont rasées. Les habitants sont terrorisés et les morts se comptent par dizaines.