Bataille des Ardennes: 75 ans plus tard, montez à bord d'un char d'assaut Sherman en VR 360

La ville de Bastogne commémore le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, dernière grande offensive de l’Allemagne Nazie en Europe. Les cérémonies se dérouleront tout le week-end en présence de nombreux vétérans américains.

Ce dimanche, une centaine de véhicules militaires d'époque et d'aujourd'hui défileront sur la Grand'Rue. Les plus emblématiques ont été remis à neuf par le centre de restauration du Bastogne Barracks. Parmi ceux-ci, une réplique identique du premier char entré dans Bastogne en 1944 : le célèbre Cobra King, estampillé "First in Bastogne".

Grâce à notre tour virtuel à 360 degrés, promenez-vous dans l'entrepôt du centre de restauration, assistez au premier démarrage du tank restauré, et montez à bord en compagnie des passionnés du Bastogne Barracks.