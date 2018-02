Baromètre Solidaris: l'indice de santé en baisse, celui de la solidarité en hausse

La mutualité socialiste a réalisé son baromètre annuel. Et les personnes sondées cette année (1057) se considèrent en moins bonne santé que l'année précédente. Sur une échelle de 100, l'indice de bonne santé se situe à 59 points, soit un recul de cinq points par rapport à l'année précédente.

Delphine Ancel, directrice de l'étude - © RTBF

Pour Delphine Ancel, directrice de l'étude, cette situation constitue un recul significatif, surtout pour la santé physique mais aussi dans une moindre mesure pour la santé psychique. Ce recul n'a pour Solidaris rien d'étonnant dans un contexte où l'action du gouvernement limite l'accès aux soins de santé pour tous et où certains médicaments sont moins remboursés. Tout cela se répercute aussi sur la perception chez les personnes de leur état de santé.

Leur image de soi en terme de projection pour l'avenir s'en ressent également dans les mêmes proportions.

Au vu des chiffres consolidés au terme de l'étude cette tendance à se sentir en moins bonne santé est plus accentuée chez les femmes que chez les hommes. Un écart de presque 10 points est observé entre hommes et femmes.

Confiance dans les personnes de proximité

Autre constat repris dans ce baromètre, la tendance à faire plus confiance à l'environnement immédiat des personnes (amis, parents, voisins, proches) plutôt qu'aux institutions pour tout ce qui concerne l'aide et l'encadrement de la vie sociale au sens large. Sur une échelle de 100, l'indice se situe à 64 points en faveur des relations personnelles (une hausse de quatre points). Un élément positif si il n'y avait malheureusement sa contrepartie sous forme de méfiance à l'égard des institutions. La confiance dans les réponses institutionnelles plafonne toujours de manière stable depuis trois ans autour des 30 points.

Enfin pour affiner ces résultats, en comparant les 10% de profils qui "vont le mieux" et qui sont situés dans la fourchette haute de l'échantillon (87 points) aux 10% qui "vont le moins bien" (16 points) , on relèvera chez les "mieux" qu'il s'agit à 60% d'hommes dont la moitié au moins ont un travail. A l'inverse, chez ceux en "moins" bonne santé, 63% sont des femmes et seulement un tiers de l'échantillon bénéficie d' un accès au travail.

Depuis trois ans, un même panel de questions (200) est posé à un échantillon représentatif d'environ 1000 Belges francophones. La marge d'erreur est de 3,01%. La durée de l'enquête varie de 30 à 40 minutes selon qu'elle s'effectue par internet ou par téléphone.