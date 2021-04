Baromètre Covid : malgré les polémiques, 7 Belges sur 10 veulent toujours se faire vacciner

Entre Comités de Concertations à répétition, règles tournées et retournées comme des crêpes laissant la population avec une impression de tournis dans un dédale de mesures parfois difficiles à comprendre, le tout saupoudré d’incertitudes autour d’effets secondaires du vaccin AstraZeneca et du lancement de la vaccination jugée trop lente. Tous ces événements ont visiblement pesé sur l’intention vaccinale dans nos frontières, comme l’attestent les résultats de l’enquête qui a balayé tout le mois de mars, demandant au panel à intervalles de dix jours si leur volonté à se faire administrer le sérum était toujours d’actualité, ou pas.

Avez-vous l’intention de vous faire vacciner ? C’est dans les grosses lignes la question qui a été posée à 16.557 Belges dans le quatrième volet du baromètre Covid piloté par l’Université de Gand, l’UCLouvain et l’ULB en collaboration avec Le Soir et les journaux du groupe Sudpresse. Après avoir été réalisée en décembre, janvier et février, les résultats du mois de mars permettent de constater que les polémiques qui ont gravité autour du vaccin AstraZeneca ont influencé l’envie de se faire injecter le vaccin qui protège contre les formes graves du Sars-CoV-2 pour finalement ramener la motivation au niveau de février.

Le rouge représente les personnes qui refusent certainement et probablement la vaccination, en jaune, les hésitants et en vert, ceux qui voudraient certainement et probablement se faire vacciner - © Capture d'écran

Les 36-55 ans et les moins diplômés plus réticents

Au-delà de la volonté - ou non - de se faire administrer le sérum, l'enquête analyse aussi le profil des répondants. Selon les résultats, c'est la population la plus âgée, au-delà de 56 ans qui est la plus encline à passer par la case vaccin avec près de huit personnes sur dix (77%) dont la vaccination sera probable ou certaine.

Ce sont ensuite les plus jeunes, âgés entre 18 et 35 ans dont l'intention vaccinale arrive en second avec 68%. Les plus hésitants sont dans la tranche d'âge située entre 36 et 55 ans puisqu'ils ne sont "que" 64% à répondre qu'ils ont l'intention de se faire injecter les doses nécessaires à une protection contre les formes graves du virus.

Parmi les conclusions de l'étude, on retrouve aussi le niveau de scolarité des personnes qui ont témoigné leur motivation à se faire vacciner. "L'intention vaccinale augmente avec le niveau de scolarité", note le rapport. Ainsi, six personnes dont le diplôme s'arrête à l'enseignement secondaire sur dix (60%) comptent se faire vacciner. Ce chiffre grimpe à 66% pour les détenteurs d'un Bachelier, et à 72% pour les Masters.

Qui joue le plus grand rôle pour convaincre ?

Les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête ont aussi répondu à certaines questions sur le degré de compétence et de bienveillance qu'ils accordent aux différents acteurs qui s'illustrent dans la gestion de la pandémie. Ce sont les membres du personnel des soins de santé qui bénéficient de la plus grande confiance de la part de répondants. Les Belges se tournent donc davantage vers leur médecin, pharmacien ou vers le personnel des hôpitaux afin de savoir s'il est judicieux de se faire vacciner ou non.

Viennent ensuite les experts et les autres personnes vaccinées. En queue de peloton, on retrouve les politiciens comme on peut le voir dans le schéma présenté ci-dessous. La confiance a été mesurée sur base de deux critères : la compétence et la bienveillance des différentes catégories.