Baptêmes étudiants : la fin des abus ?

Ces dernières années, les universités et les cercles étudiants ont annoncé avoir pris des mesures pour éviter les dérapages lors des baptêmes étudiants. Les rites de passages sont encadrés et répondent à des chartes (c’est le cas à l’ULB et à l’UCL par exemple).

Mais qu’en est-il sur le terrain ? Le folklore étudiant s’est-il adapté ? Les humiliations, les contraintes, la consommation excessive d’alcool, les attouchements sexuels appartiennent-ils définitivement au passé ?

La France a décidé il y a 20 ans d’interdire les bizutages, la loi punit ceux qui ont "amené autrui à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive lors de manifestations liées au milieu scolaire, sportif et socio-éducatif".

La Belgique n’a pas de législation similaire en la matière.

