Ballet Black: la danse classique accessible à toutes les couleurs de peau

La discrimination raciale s’immisce partout, même dans la danse classique. Pour lutter contre cette sous-représentation des danseurs noirs et asiatiques, Cassa Pancho a fondé une compagnie de danse qui vise la diversité. Un pari qui bouleverse les codes du ballet.

Cassa Pancho est née d’un père Caribéen et d’une mère Britannique. Passionnée de danse classique, elle suit une formation dans une école professionnelle. Là-bas, une réalité lui saute aux yeux : les stéréotypes raciaux y sont fréquents. " J’ai entendu beaucoup de commentaires sur les danseurs noirs et sur leurs corps. J’ai décidé d’écrire un article de recherche sur le manque de femmes noires dans les ballets au Royaume-Uni. J’ai découvert que de nombreux danseurs noirs ressentaient un découragement s’ils voulaient se lancer en danse classique ". Les danseurs à la peau noire sont souvent catégorisés dans des styles de danses comme le hip-hop ou le RnB.

Une école qui veut casser les codes

En 2001, Cassa Pancho fonde une compagnie de danse : le Ballet Black. Elle veut donner une autre image de la danse classique, en touchant un public large. " L’idée ce n’est pas seulement d’inspirer, mais plutôt de normaliser les danseurs classiques noirs et asiatiques dans des rôles de haut niveau, en tant que personnage principal ". Elle poursuit," ce qui manque souvent ici au Royaume-Uni, ce sont les modèles positifs noirs. Le Ballet Black, c’est quelque chose de très positif ".

Arrivée des Etats-Unis, Cira Robinson poursuit sa formation en danse classique à Londres. " J’ai remarqué que j’étais presque la seule femme noire dans le studio ". Elle intègre la compagnie Ballet Black. Aujourd’hui, elle est également professeure à la Ballet Black Junior School. " Si les enfants de quatre ou cinq ans apprennent avec un professeur de danse classique noir, en grandissant cela fera partie de leur culture de la danse ", espère la fondatrice, Cassa Pancho.

D’évolutions en évolutions

Toujours dans cette optique de bouleverser les mentalités, la compagnie de danse multiculturelle s’est lancé un nouveau défi : adapter l’uniforme de danse classique. Les chaussons sont en effet d’un rose un peu sucré. Ces pointes ont été pensées comme le prolongement de la jambe de la danseuse, blanche. Les danseuses noires ont ainsi dû prendre l’habitude de teindre en marron leurs chaussons.

En octobre 2018, le fabricant de chaussures de ballet Freed of London s’est associé au Ballet Black et a lancé deux nouvelles couleurs de pointes : bronze et marron. Une évolution historique dans le monde de la danse classique.

Cassa Pancho n’a aujourd’hui plus qu’un souhait, " que dans cinq ou dix ans, la compagnie Ballet Black ne soit plus nécessaire ".