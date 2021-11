Balancetonbar: un collectif appelle au boycott des bars et clubs à Bruxelles

Un collectif féministe organise un rassemblement place de l'Albertine, à quelques pas du Mont des Arts à partir de 20 heures. Les organisatrices lancent par la même occasion un appel au boycott des bars ou clubs ce vendredi.

Les objectifs de cette action sont multiples: protester une nouvelle fois contre les violences sexuelles dans ces lieux festifs et dénoncer l'inaction des acteurs et actrices du monde de la nuit ainsi que des politiques.

Ce vendredi soir, cet événement s'organise en "non-mixité choisie": seules les femmes et les personnes qui se définissent comme telles sont invitées à venir manifester. Selon nos informations, ce choix de "non-mixité choisie" s'explique par le fait que des victimes ont vu leur agresseur défiler lors des précédentes manifestations.

June Benhassan, co-organisatrice de l'événement, explique pourquoi elles utilisent la méthode du boycott pour se faire entendre: "La seule manière de toucher les personnes du milieu de la nuit, c'est de toucher à leur portefeuille. On a voulu taper fort en disant: si les femmes ne sont plus dans vos lieux, il n'y aura plus personne dans vos lieux. S'il n'y a personne dans vos lieux, vous n'aurez d'autre choix que de rendre cet endroit "safe"."