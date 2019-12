Baisse du nombre de victimes dans les accidents d'avions en 2019

Malgré le crash du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines, le nombre de morts dans les accidents d'avions a fortement chuté en 2019, selon les chiffres provisoires de l'agence allemande d'enquête sur les accidents d'avions (JACDEC).

En 2019, 293 personnes au total sont décédées dans des accidents impliquant des avions de transport civil. C'est un peu plus de la moitié du nombre de victimes recensées en 2018 (559). L'accident le plus grave en 2019 s'est produit le 10 mars: 157 personnes avaient perdu la vie dans le crash d'un Boeing 737 MAX 8 près d'Addis-Abeba.

L'année écoulée s'inscrit donc comme la troisième année la plus sûre de l'histoire de l'aviation civile depuis la Seconde Guerre mondiale. Seules les années 2013 et 2017 affichent des statistiques inférieures.

"La forte diminution du nombre de décès par rapport à 2018 est une conséquence du maintien au sol du 737 MAX", explique Jan-Arwed Richter de JACDEC. Garder ce type d'appareil en service plus longtemps aurait "très probablement" conduit à un nouvel accident, complète-t-il.

JACDEC enregistre et analyse les accidents et incidents majeurs de l'aviation civile depuis une trentaine d'années. Tous les avions de plus de 5,7 tonnes ou de plus de 19 sièges sont pris en compte lors de ces recensements.