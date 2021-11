Baisse du nombre de fumeurs mais 1,3 milliard de personnes sont toujours accros à la cigarette, selon l’OMS

En 2020, 1,3 milliard de personnes consommaient du tabac dans le monde, soit 20 millions de moins que deux ans plus tôt, selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé. Elle table sur une poursuite du recul jusqu’en 2025 et prévoit alors 1,27 milliard de consommateurs ou environ 20% de la population mondiale âgée de plus de 15 ans. En 2000, cette proportion était encore de près d’un tiers.