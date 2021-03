Baisse des contaminations, décès et hospitalisations: les principaux effets du vaccin se font ressentir dans les maisons de repos (graphiques)

Les décès et les hospitalisations y baissent drastiquement, grâce à la campagne de vaccination qui se termine . A la fin de l’année 2020, 19,2% des patients hospitalisés provenaient de MRS, un taux qui a chuté à 5% actuellement. Les diminutions concordent avec l’administration des premières et surtout des deuxièmes doses du vaccin, a souligné Yves Van Laethem.

En Wallonie, ce mardi 2 mars, plus de 142.000 personnes ont été vaccinées en première dose en Wallonie et près de 90.000 avec les deux doses ; les 602 maisons de repos sont quasi terminées.

Une corrélation existe donc puisqu’on constate que les résidents des foyers de soins ne tombent presque plus "gravement" malades. L’impact de la vaccination se fait aussi ressentir, avec une baisse drastique du nombre de morts chez les plus âgés.

Et pourtant, il a fallu un certain temps avant que cela se reflète dans les chiffres. Entre le 19 et le 25 février, 50 résidents des foyers de soins sont décédés à travers le pays. Cela représente 30% du nombre total de décès alors qu’une bonne semaine plus tôt, les résidents des maisons de soins infirmiers représentaient encore la moitié de tous les décès liés au Covid-19.

Cette tendance est également visible dans les chiffres du nombre de décès par catégorie d’âge. Ainsi, le nombre de décès chez les plus de 85 ans a diminué de 51% en une semaine et celui des personnes âgées entre 75 et 84 ans de 32%. Chez les plus jeunes, aucune modification n’est constatée.