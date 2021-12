Baisse des contaminations au Covid en Belgique, plus marquée chez les plus de 65 ans : un effet du booster ?

L’épidémie de coronavirus en Belgique semble avoir atteint un pic , tant en ce qui concerne les admissions à l’hôpital que les contaminations : les chiffres des derniers jours sont toujours systématiquement plus bas que la semaine précédente et la moyenne sur 7 jours est en baisse depuis plusieurs jours. Ce chiffre est désormais inférieur à celui de la semaine précédente également. Le taux de reproduction est d’ailleurs estimé en dessous de 1, signe d’une épidémie qui régresse.

L’amélioration est par contre plus précoce et beaucoup plus marquée dans certaines catégories d’âge, ce qui apparaît clairement sur ce graphique de Sciensano :

On y voit nettement que pour une catégorie d’âge, l’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas par rapport à la population totale, a commencé à diminuer bien avant aujourd’hui, et descend désormais plus vite que pour les autres tranches : il s’agit des plus de 65 ans.

A quoi l’attribuer ?

On pourrait penser que cette catégorie a d’autant plus restreint ses contacts avec les annonces d’aggravation de l’épidémie et ses conséquences dans les hôpitaux.

Une autre hypothèse, qui paraît plus logique, serait que les boosters, administrés en priorité aux plus de 65 ans, ont commencé à produire leurs effets et contribué à réduire les cas graves comme les hospitalisations. Plusieurs éléments plaident en faveur de cette explication :