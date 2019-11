Baby Panda montre les dents à Pairi Daiza: sa photo fait fureur !

Le sondage qui permettait aux fans du parc animalier hainuyer Pairi Daiza de donner leur préférence est à présent terminé, mais on ne connaît toujours pas leurs futurs noms: qu'à cela ne tienne, les bébés pandas ont décidé de continuer à faire parler d'eux.

En tout cas en ce qui concerne "Baby Boy", le bébé mâle, qui si l'on en croit le post Facebook du parc a fait craquer sa soigneuse cette semaine, en affichant un grand sourire "toutes dents dehors". Une photo qui a fait fureur sur les réseaux, puisqu'elle a été "likée" plus de 25.000 fois, et partagée par plus de 2500 internautes.

Les bébés poussent bien, semble-t-il, ils font donc leurs dents et le mâle pèse à présent un peu plus de 5 kilos. Une excellente nouvelle quand on sait que l'espèce est en voie de disparition, et que leur reproduction est compliquée.

Hao Hao et Xing Hui, leurs parents, ont rejoint Pairi Daiza pour une durée de quinze ans, dans le cadre d'une étude scientifique et d'un programme de reproduction des pandas géants. Les scientifiques qui les encadrent participent, avec l'aide de chercheurs du département vétérinaire de l'Université de Gand, à des études visant à enrayer la disparition des pandas.

Cette espèce menacée d'extinction ne compte plus que 1.600 spécimens encore en vie. Seuls quatre jardins zoologiques européens et seize à travers le monde ont à ce jour pu accueillir des pandas géants venus de Chine