"Bœuf carotte club" : des artistes en live pour résister à "l’AVC culturel"

Combler le vide laissé par deux mois et demi sans culture, sans partage, sans pouvoir jouer ensemble, c’est ce qu’ont décidé de faire le comédien Nicolas Buysse et le musicien Greg Houben. L’idée : réunir des artistes pour une sorte de soirée clandestine, baptisée "Boeuf Carotte Club" et diffusée sur le web.

"Je voyais tous ces gens qui se filmaient dans leur salon et je trouvais ça très bien mais très triste en même temps, nous confie Greg Houben. Il y a toujours une gratuité à cette culture, donc déjà qu’on jouait pour des cachets minables, après on doit se produire gratuitement, je ne comprends pas… Alors je me suis dit, utilisons cet esprit de club, réinventons-nous !"