Aymeric Caron lance son parti: "Je demande une écologie qui implique une autre relation au vivant"

Aymeric Caron, l'ancien chroniqueur de "On n'est pas couché", le talk-show de Laurent Ruquier sur France 2, était l'invité de Matin Première pour parler de son nouveau parti politique, le REV.

Le Rassemblement des écologistes pour le vivant fait de la défense des animaux une priorité. Mais dans son livre "Utopie 21", Aymeric Caron critique également ce qu'il décrit comme un système néo-libéral en appelant à la révolte individuelle, qui amènera la révolte collective. "C’est un système qui est là pour nous anesthésier le cerveau, l’opinion, nous faire croire qu’il n’y a qu’un seul système possible sauf que c’est un système liberticide contrairement à ce qu’il laisse penser, estime l'écologiste. C’est un système qui non seulement détruit la planète et l’environnement, mais c’est aussi un système qui tue l’individu, qui nous empêche de nous réaliser, qui nous empêche de nous épanouir vraiment".

Quand le vivant a une valeur intrinsèque et plus utilitaire, ça change tout

Celui qui a quitté la télévision après "avoir compris qu'il y avait une méfiance à mon égard due à mes prises de position publiques" a donc décidé de se lancer en politique avec son parti le REV. Selon lui, il faut aller plus loin que "l'écologie molle" proposée par les partis écologistes actuels. Même s'il considère que les partis écologistes belges sont très actifs et plus radicaux que les écologistes français, Aymeric Caron dénonce le fait que ces derniers s’accommodent du système économique actuel.

"C’est une écologie qui considère que toutes les écologies sont au service de l’homme, constate l'ex-chroniqueur. A partir de là, on peut en faire ce qu’on veut de ce vivant. C’est-à-dire qu’il faudrait sauver la planète parce que c’est important pour les futures générations. Moi je demande qu’on considère une autre forme d’écologie, une écologie qui implique une autre relation au vivant, qui considère par exemple que chaque individu qui constitue les espèces animales a un droit de vie intrinsèque. Quand le vivant a une valeur intrinsèque et plus utilitaire, ça change tout".

#Balancetonporc, un hashtag spéciste?

Avec son parti, Aymeric Caron entend redonner une cohérence à la manière dont nous traitons les animaux. "On emmène nos chiens et nos chats chez le vétérinaire, on les emmène en vacances, on les assure,… Ce sont des individus extrêmement importants pour nous. Alors que les animaux comme les cochons, les vaches, on les traite comme des objets, comme des animaux qui n’auraient aucune sensibilité. Cela n’a pas de sens!" Selon lui, cela s'apparente à une forme de barbarie à l'égard de ces animaux.

Au moment de la campagne #balancetonporc, le journaliste et militant avait réagi en regrettant le choix du hashtag, estimant qu'il s'agissait d'un hashtag spéciste, discriminant vis-à-vis des porcs. "Dans le langage, le fait qu’un harceleur doit être assimilé à un porc, c’est une manière de continuer la discrimination à l’égard de cet animal qui ne le mérite pas", explique Aymeric Caron. Sa prise de position a choqué certaines personnes dans ce débat autour de la violence faite aux femmes. L'ex-chroniqueur comprend ses réactions, mais estime qu'il n'y a aucune raison que cela choque. "Il y a la convergence des luttes. Si on est un militant anti-spéciste, on est également un militant féministe. Ce ne sont pas des combats qui sont opposés. On défend tous les individus qui sont opprimés, donc ce ne sont pas des débats contradictoires".