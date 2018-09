Avis de tempête sur la Belgique: la pluie provoque déjà de nombreux problèmes sur les routes

La pluie a déjà provoqué des dégâts avec de nombreuses chaussées inondées et des accidents qui se sont enchaînés depuis 13h30 jusque 15h environ.

Les vents ont aussi été très violents à la frontière, à Charleville, par exemple, ou à Saint-Quentin.

Les précipitations devraient être moins intenses dans les heures à venir Bruxelles et les provinces du Hainaut, Namur et Liège.

Elles arrivent en province du Luxembourg.

On remarque toujours un risque d’aquaplanage important par endroit mais moins d’accidents dans l’ensemble. On sent une légère amélioration de la situation, notre notre service Mobilinfo.