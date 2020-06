Avis aux automobilistes : 10 ans de travaux dans les tunnels wallons

La facture globale pourrait atteindre 90 millions d’euros, dont la moitié absorbée par sept chantiers prioritaires, à Liège et dans le centre de Charleroi.

"Le bilan est relativement satisfaisant, mais tous les tunnels nécessitent effectivement des travaux de rénovation, parfois légers, parfois plus importants, pour garantir la protection des usagers et pour assurer l’évolution technologique de ces ouvrages parfois anciens, explique Sabine Stassart, directrice de l'exploitation des tunnels au Service public de Wallonie. Les travaux comprennent une dimension technique, pour tout ce qui concerne le béton, l’étanchéité, la corrosion éventuelle, et des aspects électromécaniques, comme l’éclairage, la signalisation et les cabines à haute tension, mais il faut aussi préparer les autoroutes de demain d’un point de vue technologique, notamment dans la perspective de l’arrivée des véhicules connectés et autonomes".

Au niveau politique, la remise aux normes des tunnels fait l’objet d’un accord au sein du gouvernement wallon, même si les budgets nécessaires ont augmenté, et même si la crise du coronavirus a porté un solide coup aux finances régionales.

"Nous avons triplé le budget prévu, confirme Philippe Henry (Ecolo), ministre régional des Travaux publics et de la Mobilité. Et cette enveloppe sera maintenue car c’est aussi une manière de donner du travail au secteur de la construction et aux entreprises de voiries. C’est important dans notre politique de relance".

Au terme de ce vaste chantier qui devrait s’étaler sur 10 années, les tunnels des routes et autoroutes de Wallonie seront réhabilités et mieux équipés, pour la sécurité des usagers, et normalement pour une meilleure mobilité.