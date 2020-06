Avion, hôtel, bar et destination : tout ce qui va changer pour nos vacances

Si le Belge est enthousiaste à l’idée de s’envoler vers de nouveaux horizons, il n’en reste pas moins très prudent. Tui remarque une hausse des demandes d’assurance annulation de voyage. Le belge serait devenu plus précautionneux. Cette compagnie assure avoir pris en compte le cas de la pandémie dans sa politique d’assurance. Reste une question fondamentale :

Catherine Linard , géographe de la santé UNamur, apporte un éclairage concernant les destinations : " Il faudra s’attendre à des restrictions. Tout d’abord, il faut faire la distinction entre des voyages en Europe et hors Europe. En dehors de l’Europe, je suis assez pessimiste ". Pour la géographe, il est trop tôt pour envisager de voyager en dehors de l’Union Européenne car la situation est très différente d’un continent à l’autre.

En Europe, par contre, tous les pays suivent une évolution plus ou moins similaire au niveau des courbes de l’épidémie ce qui devrait rendre les voyages possibles. En dehors de l’Union, c’est beaucoup plus compliqué. Tout dépendra des décisions qui seront prises dans les autres pays.

Concrètement, qu’est-ce qui va changer ?

Sarah Saucin nous donne quelques pistes : Tout d’abord, le port du masque. Masquer son visage sera obligatoire dès l’entrée dans un aéroport et jusqu’à la sortie de l’aéroport de destination. Cela inclut de passer tout le vol avec le masque sur le visage. Le personnel de l’avion portera le masque et des gants. Par ailleurs, pour l’enregistrement des bagages il n’est pas exclu qu’il faudra désormais compter plus de temps.

Les mesures de distanciation sociale devront être respectées aussi bien dans les aéroports, dans les avions et dans les hôtels. Les capacités des bars et des restaurants seront réduites mais les plages horaires seront élargies de manière à pouvoir servir tout le monde. Les activités seront toujours organisées mais avec moins de monde. Plus question de se ruer en masse au self-service, des serveurs devraient prendre le relais.

Le prochain conseil national de sécurité qui aura lieu ce mercredi 3 juin est attendu avec grande impatience car toutes les questions concernant les voyages devraient trouver réponse.