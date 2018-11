Aviato, la nouvelle "maison de l’emploi" de Brussels Airport

C’est lors d’une cérémonie conviviale que les nouveaux bureaux d’Aviato, anciennement Brussels Airport House, ont été inaugurés par tous les partenaires qui ont collaboré à l’initiative et en présence de plusieurs personnalités. De nouveaux bureaux, une nouvelle identité et une nouvelle stratégie pour répondre aux nouveaux challenges de l’emploi sur le site de l’aéroport de Bruxelles.

Brussels Airport, pôle économique incontournable

C’est plus de 20.000 personnes qui travaillent quotidiennement à Brussels Airport, dans des centaines de métiers différents et pour plus de 260 employeurs différents. En effet, Brussels Airport représente le deuxième pôle de croissance économique de Belgique, après le port d’Anvers. Des chiffres en constante augmentation puisque la demande en matière d’emploi sur le site de l’aéroport dépasse les 500 postes vacants.

C’est pour cette raison que Brussels Airport House a vu le jour en octobre 2013, proposant un service ‘one stop’ unique, au cœur même du terminal de l’aéroport, qui centralise toute l’information utile concernant les possibilités d’emploi et de formation à Brussels Airport. Une initiative commune qui a réuni des partenaires privés, publics et les autorités impliquées dans les questions liées à l’emploi et à la formation. Les fondateurs d’Aviato sont le VDAB, Actiris, la Province du Brabant Flamand et la POM Brabant Flamand, le BECI, le VOKA, FSTL et Brussels Airport Company.

"Travailler à Brussels Airport, entouré d'avions, fait rêver. 20.000 personnes ont cette chance, et ce, dans des fonctions très variées. Et dans le futur, beaucoup d'autres nous rejoindront encore, en grande partie grâce à Aviato. En faisant le lien entre employés et employeurs, Aviato, fruit de la collaboration entre de nombreux experts du secteur, est la référence unique pour tous ceux qui souhaitent développer leurs compétences dans un cadre exceptionnel, au cœur de l'Europe" Arnaud Feist, Président du Conseil d’Administration d’Aviato et CEO de Brussels Airport Company.

Aviato, partenaire des employeurs et des demandeurs d’emploi

Aujourd’hui, Brussels Airport House est devenu Aviato, insufflant un nouveau souffle à son activité pour devenir la référence en matière d’emploi qualitatif et durable à l’aéroport pour les demandeurs d’emploi, mais aussi pour les employeurs. Ses objectifs restent donc les mêmes : attirer, accompagner, mais aussi former le plus de demandeurs d’emploi possible afin de répondre aux besoins des employeurs de la zone aéroportuaire. Des employeurs qui, eux aussi, peuvent donc faire appel aux services d’Aviato dans la recherche, la présélection et la formation de futurs candidats à leurs postes vacants.

"Je suis particulièrement ravie de voir les nouvelles solutions que nous allons pouvoir développer avec Aviato pour les demandeurs d’emploi bruxellois. C’est selon moi un excellent exemple d’une collaboration entre privé et public au-delà des frontières de la région", Caroline Mancel, Directrice générale adjointe d'Actiris.

La formation tient en effet une place centrale dans la stratégie à long terme d’Aviato. Aviato a lancé des programmes de formation personnalisés et réalisés en collaboration avec VDAB et Actiris, mais aussi avec les futurs employeurs. Ces parcours de formation comprennent des cours de néerlandais, mais aussi des cours techniques liés aux métiers aéroportuaires.

"Aviato est le dénominateur commun derrière lequel nous voulons rassembler les forces conjuguées qui œuvrent pour l'emploi et la formation à l'aéroport. Il y a aujourd'hui plus de 500 postes vacants. Pour y répondre de manière efficace et qualitative, il est primordial de collaborer avec tous les partenaires, par-delà toutes les frontières", Fons Leroy, Administrateur Délégué du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Attirer les demandeurs d’emploi vers l’aéroport

Avec des bureaux flambant neufs surplombant le hall des arrivées à Brussels Airport, Aviato se veut plus proche que jamais des demandeurs d’emploi. Une équipe de consultants VDAB et Actiris assurent un accueil quotidien pour tous ceux et celles qui s’intéressent à une carrière à l’aéroport. Aviato s’est également doté d’un tout nouveau site web qui se veut aussi une réelle source d’inspiration pour les demandeurs d’emploi : ils peuvent actuellement y consulter plus de 500 postes vacants sur le site de l’aéroport, mais aussi de nombreux conseils pour postuler, ou encore de quoi rassurer les plus hésitants sur des thématiques comme la maîtrise des langues ou encore la mobilité.

"Ce partenariat entre Actiris, le VDAB et Aviato est une réelle opportunité à la fois pour les chercheurs d’emploi bruxellois et pour les employeurs de la zone aéroportuaire qui sont massivement à la recherche d’une main d’œuvre qualifiée. Par ailleurs, pour augmenter les chances des chercheurs d’emploi bruxellois de décrocher un job, les entreprises, peu importe qu’elles se situent à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie, qui désirent engager des Bruxellois, bénéficient d’une prime de 15.900€, l’activa.brussels", Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie et de l'Emploi.