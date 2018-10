AviaPartner : une action de solidarité à Brussels Airport

Selon la police, entre 300 et 400 manifestants se sont rassemblés sous le tableau des départs de l'aéroport de Bruxelles National ce matin entre 11h et midi.

Parmi les manifestants, toutes les couleurs syndicales étaient représentées. Des travailleurs de Swissport étaient également présents pour montrer leur solidarité. "On investit moins partout. Par contre, on travaille toujours plus. Chez Swissport et chez AviaPartner, c'est la même chose" constate un manifestant. Un point de vue partagé par Michel Stanson, bagagiste depuis plus de 25 ans chez Swissport. "C'est un boulot très difficile, les bagages sont de plus en plus lourds. Il y a 180 bagages par avion cela représente 2,7 tonnes. Et on décharge 3 à 5 avions chaque matin. Ensuite, on recommence l'après-midi" déplore-t-il.

Beaucoup de manifestants présents ce matin ont souligné le manque de personnel. Michel Stanson : "Oui, on a choisi ce boulot, mais il faut des effectifs supplémentaires. C'est malheureux, mais aujourd'hui, il faut pleurer pour avoir des effectifs".

Pour Olivier Van Camp, secrétaire adjoint SETCa, cette manifestation est un signal fort envoyé à la direction. Cette après-midi, syndicats et direction entameront leur sixième journée de négociation.