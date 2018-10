Aviapartner: syndicats et direction dos à dos avant la conciliation

Alors que la grève des agents aéroportuaires se poursuit à Brussels Airport, et au lendemain d'une énième rencontre avortée entre la direction et les syndicats d'Aviapartner, les deux parties sont attendues ce dimanche à 13h00 dans les bâtiments du SPF Emploi, à Bruxelles.

Avant de prendre place autour de la table des négociations, Sandra Langenus, la représentante de l'UBT-FGTB, se livre à notre micro. Elle craint pour l'avenir de la société, selon elle "la direction est en train de provoquer la fin de la société en mettant la faute sur les travailleurs, ce qui n'est pas le cas". Elle pointe du doigt, au contraire, la mauvaise gestion mise en place depuis maintenant 3 ans.

Version démentie par Laurent Levaux, CEO d'Aviapartner, qui parie sur une fin de conflit prochaine. A l'en croire "aucun syndicat ne peut faire une grève pendant des semaines, ce n'est pas tenable non plus pour eux, nous espérons que maintenant qu'ils ont eux cette grève pour le weekend on va pouvoir sortir de ce conflit qui n'a aucun sens et qui crée un dommage à la population tout à fait disproportionné".