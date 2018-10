Aviapartner Ostende cherche un repreneur, le personnel dépose un préavis de grève

La société Aviapartner Ostende, qui gère les bagages sur l'aéroport régional, va être soumise à une réorganisation judiciaire. L'entreprise est en perte depuis des années déjà et cherche dès lors un repreneur.

Vendredi, à l'occasion d'une réunion du personnel, la direction a informé le personnel que l'entreprise allait demander lundi une réorganisation judiciaire, et se protéger ainsi de ses créanciers. Avec cette démarche, Aviapartner Ostende s'offre quelques mois pour trouver un éventuel repreneur. Comptant une quarantaine d'employés, l'entreprise traite depuis 2011 tant le cargo que les bagages sur le site de l'aéroport ouest-flandrien.

Les pertes enregistrées sont essentiellement liées à une baisse constante du volume cargo. Depuis le déménagement de ANA Aviation vers l'aéroport de Liège, la charge de travail a diminué de moitié à Ostende. En 2007, Aviapartner avait traité 110.000 tonnes de marchandises à Ostende. En 2017, il n'y en avait plus que 23.000 seulement.

La coupe est pleine

Le personnel de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner basée à Ostende a décidé de déposer un préavis de grève à l'issue d'une assemblée générale vendredi, a-t-on appris samedi. "Nous donnons toutes ses chances à la concertation mais nous voulons garder nos options ouvertes car la coupe est pleine", déplore ainsi Birger Victor de l'ABVV, pendant flamand de la FGTB, alors qu'une grève du personnel de cette même entreprise est en cours depuis jeudi après-midi à Brussels Airport.

Lors de cette réunion du personnel, Yves Nuyts, General Manager Handling au sein d'Aviapartner, a annoncé que la division ostendaise de l'entreprise allait demander la protection contre ses créanciers. L'incertitude parmi les travailleurs est dès lors importante et ceux-ci ont décidé tard vendredi soir de déposer un préavis de grève.

Celui-ci prend effet immédiatement et pour une durée indéterminée, prévient le syndicaliste socialiste. "Cela fait des années que nous nous plaignons de la mauvaise administration chez Aviapartner. On nous promet tout mais ces promesses ne sont jamais tenues. Il y a un manque permanent de personnel et trop d'emplois intérimaires." Un avion est parfois traité avec seulement un employé permanent et six ou sept temporaires, illustre-t-il.

Le personnel a établi un cahier de revendications vendredi et déposé ensuite un préavis de grève. "Nous donnons toutes ses chances à la négociation", assure Birger Victor, "mais nous sommes disposés à prendre des mesures si nécessaire".

Nouvelles réunions la semaine prochaine

De nouvelles réunions du personnel sont prévues au début de la semaine prochaine. La société de manutention fait face à des soucis financiers depuis un certain temps déjà à Ostende, où elle emploie plus de 40 personnes. La direction d'Aviapartner explique cette situation par le départ de plusieurs importants partenaires comme ANA Aviation. Les coûts salariaux et les nombreuses heures supplémentaires auraient aussi joué un rôle.

Une fois la protection contre les créanciers entrée en vigueur, Aviapartner disposera de trois mois pour trouver une solution. Toutes les options sont envisagées: une continuation des activités en gestion propre ou par un autre partenaire.

Cette nouvelle intervient alors qu'une grève du personnel de cette entreprise est toujours en cours à Brussels Airport, où un vol sur cinq (110 sur 550) a été annulé samedi.