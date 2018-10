AviaPartner : les syndicats espèrent conclure un accord aujourd'hui

Mardi matin, les syndicats d'AviaPartner et des travailleurs de Brussels Airport, Swissport et DHL ont mené une action de solidarité dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles. Ils étaient entre 300 et 400 personnes à réclamer plus de personnel pour décharger les avions. Avec leurs "Tous ensemble ! Tous ensemble", les travailleurs espèrent avoir envoyé un signal fort à la direction.

En ce sixième jour de négociation, les syndicats espèrent trouver une solution pour mettre fin à cette crise. La réunion a repris à 12H30. "Nous sommes prêts à arriver à un compromis après cette action de solidarité. La direction va devoir étoffer sa proposition et mettre aussi du sien pour que l'on puisse arriver à un accord", estime Bjorn Vanden Eynde du syndicat chrétien. "Il y avait hier encore de nombreux points de rupture. Il faut augmenter le nombre de shift et de travailleurs par équipe. Actuellement, c'est insuffisant." estime-il.

La direction commence progressivement à céder

Au sixième jour de grève, la situation est de plus en plus urgente tant pour les travailleurs que pour l'entreprise. Les employés campent sur leurs positions, mais les syndicats ont le sentiment que la direction commence progressivement à céder.

"Jusqu'à hier, la direction n'avait pas l'intention d'aborder nos propositions", estime Sandra Langenus du syndicat socialiste UBT-FGBT. "Ils ont promis de venir aujourd'hui avec des propositions constructives, nous espérons donc parvenir à un accord. Nous croyons en la concertation sociale mais la pression commence à être trop importante." remarque-t-elle.

Les revendications des syndicats sont nombreuses : plus d'investissements, plus d'engagements et plus de contrats à durée indéterminée. La situation financière de l'entreprise reste aussi une source important d'inquiétude. "Nous ne savons plus qui croire, nous demandons des explications que nous ne recevons pas. Je ne sais pas si la faillite est vraiment envisagée, comme l'a laissé sous-entendre la direction." déplore Fouad Bougrine du syndicat libéral pour qui il est temps que la direction sorte du bois.