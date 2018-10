Aviapartner: les négociations toujours au point mort, la grève continue ce dimanche

Les négociations entre direction et syndicats d'Aviapartner semblaient samedi soir toujours patiner au troisième jour de grève des bagagistes de l'aéroport de Bruxelles National. Le point de blocage principal sont les statuts des travailleurs : les syndicats ne veulent plus d'intérimaires, et transformer les CDD en CDI, la direction n'envoie aucun signal positif à ce niveau.

Dans un communiqué, la direction de l'entreprise s'en est publiquement prise aux syndicats en dénonçant leur "absence d'empathie" envers la situation difficile vécue par les voyageurs affectés par le mouvement social.

"Alors que les négociations sont toujours en cours, la direction d'Aviapartner tente de trouver une solution pour les passagers bloqués à Brussels Airport. Des employés volontaires sont prêts à sortir les bagages de ces passagers des avions, mais ils se heurtent à la réticence des syndicats", selon la direction.

La direction fait valoir que parmi les passagers affectés figurent de nombreuses familles avec de jeunes enfants ainsi que des personnes âgées, lesquelles n'ont pas accès à leurs bagages. "Ils n'ont donc pas de vêtements de rechange et ne peuvent pas accéder aux effets nécessaires dans leurs valises, notamment leurs médicaments", souligne la direction.

Celle-ci a proposé de pouvoir procéder à des débarquements de bagages à des fins "humanitaires", mais selon elle, les syndicats s'y sont opposés.

De nombreux vols annulés à Brussels Airport

Présente sur place, l'agence Belga n'a toutefois pu constater la présence d'aucun travailleur volontaire aux deux entrées du personnel d'Aviapartner.

Avant la réunion, la direction d'Aviapartner avait déclaré que la grève durerait jusqu'à dimanche, ce que le syndicat a démenti: il souhaite atteindre un accord le plus vite possible.

Cette action a eu de fortes répercussions pour les passagers : un vol sur cinq a été annulé samedi à Brussels Airport, on parle de 70.000 personnes concernées. Bon nombre de victimes se plaignent de devoir dormir dans l'aéroport.

