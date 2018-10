AviaPartner : à qui profite la grève ?

AviaPartner entame sa sixième journée de grève. Chaque jour, plus d'une centaine de vols sont annulés, d'autres sont déviés vers d'autres aéroports comme Ostende, Charleroi ou encore Lille, Amsterdam et Rotterdam. Pour les passagers, c'est le règne de la débrouille et de la patience. Pour les compagnies aériennes et pour les sociétés d'autobus, c'est une surcharge de travail.

Depuis le début de la grève, Brussels Airlines a vu une augmentation des réservations de dernière minute. La porte-parole de la compagnie aérienne précise toutefois qu’il est difficile d’en identifier la cause. Ces réservations sont peut-être dues à la grève ou tout simplement au congé de Toussaint.

Une chose est sûre, les compagnies d'autobus et de taxi sont très sollicitées en ce moment. C'est le cas de la compagnie Open Tours qui se charge de trouver des autobus pour le tour-operateur TUI. "Depuis le début de la grève, on a dû sous-traiter à d'autres compagnies car il n'y avait pas assez de bus pour assurer tous les trajets" explique la porte-parole d'Open Tours. "Sur le week-end, on a transporté plus de 5000 passagers" dénombre-t-elle. Cela signifie évidemment un gros bénéfice pour la compagnie.

Depuis six jours, le tour-opérateur TUI a utilisé 126 bus et 25 taxis pour transporter ses passagers de Bruxelles vers les autres aéroports.