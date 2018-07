Avec ses 67 km, le tram de la Côte est la plus grande ligne au monde

Qui n'a jamais pris le tram à la Côte belge? 67 kilomètres qui relient La Panne à Knokke-Heist. C'est un véritable mythe. On l'appelle: le Kusttram. Il sillonne, entre mer et dunes...

Une mer, une côte que Marianne Deschacht connait comme sa poche. Pensionnée, elle est aujourd'hui Greeters à la Côte. Elle accueille bénévolement les touristes pour des balades personnalisées. "J'adore prendre le tram. D'abord parce que le trajet est magnifique. Ensuite, je n'ai pas de voiture. Je m'arrête où je veux pour visiter une expo ou autre. Il y en a toutes les dix minutes. On ne doit même pas regarder sa montre. Les stations balnéaires sont toute différentes".

Nous embarquons avec elle pour 2 heures et demi de tram... Aller. D'un bout à l'autre, le tram dessert 68 arrêts. Marianne Deschacht reste enthousiaste, même après des années : "Regardez, là c'est le Mercator".

Ostende, à mi-chemin du tracé du tram

Véronique Pieters est fonctionnaire à De Lijn depuis 15 ans, hiver, comme été. Elle aide les touristes qui défilent devant elle, par milliers : "On les renseigne pour qu'ils paient le moins cher possible leur billet. Car il y a des combinaisons avec des expos et autres. C'est le matin qu'il y a le plus de monde. Les gens laissent leur voiture au parking ou au camping pendant une ou deux semaines, et ils se déplacent en tram. C'est très pratique".

En effet, 48 trams font des allers-retour entre la Panne et Knokke heist. Le Coq-sur-Mer vaut son arrêt déjà uniquement par sa gare. Une gare, qui accueille aujourd'hui l'office du tourisme. Inge Debruyne, porte-parole de De Lijn précise : "Cet arrêt à De Haan est incontournable. D'abord par la beauté de la gare, puis par ces maisons style belle époque. Les habitations ne sont pas très hautes et dégagent plein de charme".

Chaque année, le tram transporte plus de 13 millions de passagers.