Avec ses 23°C, la Mer du Nord n'a jamais été aussi chaude (depuis le début des mesures)

La température de la Mer du Nord a atteint 22,9°, indique jeudi l'Institut flamand pour la mer (Vlaams Instituut voor de Zee, VLIZ), qui la relève depuis 2000. Il s'agit de la température la plus élevée depuis le début des mesures.

L'Institut flamand a relevé la température record de 22,9° au large de la Côte belge. Le précédent record de 22,1° datait de 2006.La température moyenne atteignait 20,4°, soit un demi-degré de plus que l'an passé. "La température de l'eau de mer le long des plages pourrait être encore plus élevée mais notre navire ne peut la mesurer", souligne Jan Seys du VLIZ.

Les scientifiques s'attendent à un réchauffement de la Mer du Nord d'ici 2100 de 1,7 à 3,2°. Grâce à de nombreux efforts, il serait possible de le réduire de 1,5 à 2°.La Mer du Nord s'est déjà réchauffée de 1,67° ces 45 dernières années, ce qui se fait ressentir sur la faune. Les espèces de mer froide, telles que le cabillaud, migrent vers des régions plus froides tandis que les espèces d'eau chaude, comme le calmar, le rouget, la sardine, l'anchois et le bar, sont attirées par la Mer du Nord.