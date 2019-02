Avec plus de 10.000 manifestants à La Haye, les marches pour le climat se propagent aux Pays-Bas

Alors que près de 20.000 jeunes manifestent ce jeudi pour le climat aux quatre coins de la Belgique, le mouvement trouve aussi des adeptes aux Pays-Bas. Selon les estimations de la police locale, plus de 10.000 écoliers néerlandais ont organisé une marche pour soutenir la défense de l’environnement, rapporte le média néerlandais NOS. Les étudiants indiquent quant à eux qu’ils étaient 30.000.

Ce n’est pas un hasard qu’ils se soient réunis à La Haye : il s’agit de la capitale administrative du pays où se retrouvent les bâtiments administratifs. Les étudiants sont venus de tout le pays. La manifestation a débuté vers 11 heures et s’est terminée deux heures plus tard.

Sur le trajet aller, les trains à destination de La Haye étaient surpeuplés et de nombreux passagers ont dû attendre sur le quai pour prendre le train suivant. Aucun train supplémentaire n’a été prévu non plus pour le voyage de retour. La police a prévenu que la gare de La Haye était pleine. Ils ont essayé de diriger les gens vers les bonnes entrées pour s’assurer que les foules se déplacent dans le calme.

Selon la police, la manifestation s’est déroulée sans encombres et il n’y a pas eu d’émeutes. Après la marche, plusieurs discours ont été prononcés. L’un des étudiants a demandé à tout le monde de manifester à nouveau la semaine prochaine. « La semaine prochaine, nous voulons vous revoir. Nous allons en faire une belle fête. »