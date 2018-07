Avec les fortes chaleurs, les sols chauds deviennent un danger pour les pieds des enfants

Ces derniers jours, la Belgique a chaud. Des températures qui peuvent entraîner des coups de chaleur, des insolations ou une déshydratation, mais aussi des brûlures.

Ces brûlures surviennent lorsque l'on marche à pieds nus sur des surfaces chaudes, comme sur sa terrasse par exemple. Les surfaces métalliques, comme les bouches d'égouts, peuvent-elles devenir très très chaudes. Les adultes y sont sensibles, imaginez-donc l'effet que cela peut avoir sur les enfants.

Peau plus sensible

Lorsqu'il fait très chaud, l'on a tendance à laisser son enfant gambader à pieds nu. Dans la maison, pas de problème, mais cela peut s'avérer assez dangereux sur une terrasse en plein soleil. Autre exemple, à la plaine de jeux avec les toboggans et constructions en bois, qui absorbent la chaleur.

La peau d'un enfant est évidemment plus sensible, les pieds ont moins de callosités, ce qui explique que les brûlures deviennent bien plus grave chez eux. De plus, comme l'explique un médecin interrogé par VTM: "Les enfants qui ne savent pas encore bien marcher restent plus longtemps sur les surfaces chaudes, ce qui est dangereux car des brûlures peuvent se produire."

Le meilleur conseil à suivre est de vous-même tester la chaleur d'une surface en sentant avec votre main ou votre pied avant d'envoyer vos enfants jouer à l'extérieur à pieds nus.

