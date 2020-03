"Avec le coronavirus, pour les colis, c'est nous qui signons à la place du client"

Les habitudes ont changé dans les commerces de proximité. Ceux qui proposent un mix entre la libraire, l’épicerie, la sandwicherie et le point-poste doivent s’adapter aux nouvelles règles de distanciation sociales liées à l’épidémie de coronavirus. Benhur Express est un petit magasin situé dans le nord de Bruxelles. Pour le co-gérant, l’activité point-poste et réception de colis qu’il a fallu repenser.

"Pour être honnête, cela a été très difficile", reconnaît Simon Ergen, le gérant. "Au début, nous avons eu beaucoup de choses à gérer en une fois, d’un coup. D’habitude, on est à trois pour gérer la branche poste. Aujourd’hui, nous ne sommes qu’à deux puisque j’ai dû écarter deux personnes du magasin, dont mon épouse et une personne de 45 ans. Maintenant, ça va un peu mieux. On essaie de gérer. La plupart des clients comprennent, que ça prend du temps, quand on leur dit qu’ils doivent revenir parfois plusieurs fois pour leur colis quand celui-ci n’est pas arrivé."

Des procédures mises en place

Ensuite, il y a les procédures que bPost a demandé de mettre en place dans ses points-poste. Pour limiter au maximum les contacts, c’est le gérant du magasin qui signe l’accusé. "La fiche pour la réception, on ne la prend pas nous-même. On la scanne de loin."

Simon Ergen et son collaborateur sont équipés d’un masque et de gants. "Pourquoi cette prudence ? Je vais être honnête : j’ai des clients médecins, d’autres qui travaillent dans le milieu médical. Comme on travaille dans un endroit fermé, confiné, on se protège davantage et on laisse la porte ouverte. D’abord, pour aérer les lieux et ensuite pour éviter que les clients ne touchent la poignée. Nous avons aussi du désinfectant. On change nos gants régulièrement, on se lave les mains. Bref, on se protège nous et on protège les clients." Quant au masque, c’est une confection de la sœur du gérant. "Elle fabrique des masques gratuitement pour qui en veut. Il faut juste ramener son tissu."

Ce petit commerce a connu une affluence. Mais vu sa localisation à proximité de plusieurs écoles, enseignants et élèves ne fréquentent plus le magasin. "On a eu le sentiment qu’il y a eu plus de clients en raison des distances de sécurité à appliquer. Mais pas de folie. Evidemment, comme nous prenons nos précautions, cela prend plus de temps de servir les clients. Rien que pour la poste, quand il faut chercher un recommandé ou un colis. Auparavant, on prenait la carte d’identité, on scannait, on demandait au client de déjà préparer le recommandé. Aujourd’hui, avec les nouvelles procédures, cela prend un peu plus de temps."