Avec le coronavirus, la justice de proximité est au ralenti, mais pas paralysée

"Nous avons quelques dossiers liés au non-respect des mesures d’hébergement en raison du confinement ou du coronavirus, explique Delphine Cho, juge au Tribunal de la Famille. Certains parents craignent que l’autre milieu parental ne soit pas sécurisé au niveau santé. Il y a aussi des parents qui en raison du confinement estiment qu’ils n’ont plus à respecter le droit de garde précédemment fixé et qui ne remettent pas l’enfant à l’autre parent", poursuit-elle.

Depuis un mois, la juge Sophie Van Bree découvre les procédures écrites. - © Tous droits réservés

La procédure écrite ne séduit pas

A la section civile du Tribunal de Première Instance de Bruxelles aussi, les audiences sont réduites au minimum pour éviter tout contact.

Ce jour-là se tient une audience en appel. Dans la salle, il n’y a que cinq personnes, la juge, son greffier, deux avocats et un justiciable.

La femme est menacée d’expulsion, elle a des arriérés de charges. En vingt minutes, les plaidoiries sont terminées. Une situation très inhabituelle pour les avocats.

"D’habitude, on est une vingtaine d’avocats dans la salle, s’étonne Elise Hecq. On ne passe pas aussi rapidement. On a eu des délais de conclusion très courts."

Cette audience est l’une des rares menées par la juge Sophie Van Bree depuis le confinement. Du travail, elle en a, mais il est vrai que les affaires se traitent autrement désormais. Il y a les vidéoconférences qui sont de plus en plus utilisées entre les magistrats et les avocats.

Et puis, il y a les procédures écrites, encouragées par le gouvernement fédéral pour faire avancer les dossiers en cette période. Ce type de procédure existait déjà avant le confinement.

On peut ne pas interpréter les pièces de la même manière

Elle ne peut se faire que si le juge estime que le système est possible et que les deux parties l’acceptent. C’est nouveau pour Sophie Van Bree.

La magistrate a traité trois dossiers en procédure écrite depuis un mois. Mais elle n’est pas convaincue. "On n’a pas d’explication par rapport à l’ensemble du dossier, par rapport aux conclusions, par rapport aux pièces, rapporte la juge. On doit aller lire par nous-même. Ça ne pose pas de problème, mais par contre, on peut ne pas interpréter les pièces de la même manière que si on avait eu les explications. Ça peut poser des problèmes parce que ça peut déboucher sur une décision différente", conclut-elle.

Dès ce lundi 20 avril, toutes les affaires fixées avant le confinement sont prises d’office en procédure écrite. Ni plaidoirie ni audience donc, si tout le monde est d’accord.